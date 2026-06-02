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Tristeza

Dos perros siguen esperando al hombre que murió en la casa abandonada de Capital

Los animales regresan cada día a la antigua casona de España y General Paz, donde falleció Antonio Francisco Farías. Los vecinos aseguran que aún lo esperan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los perros que esperan al hombre en situación de calle que murió el pasado miércoles en la casa abandonada de Capital.

Los perros que esperan al hombre en situación de calle que murió el pasado miércoles en la casa abandonada de Capital.

Son dos perros negros. Caminan despacio, con la cabeza baja, como buscando algo que ya no está. Van y vienen por las veredas y el baldío de la zona, pero cada día regresan al mismo lugar: la puerta de una casona abandonada ubicada en la esquina de España y General Paz, en Capital. Allí, entre la suciedad y el deterioro de una vivienda en ruinas, murió hace casi una semana Antonio Francisco Farías, de 65 años, un hombre que se encontraba en situación de calle. Según relatan los vecinos, los animales eran inseparables compañeros del hombre que falleció en soledad y siguen buscándolo en el lugar.

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La escena conmueve a quienes transitan por la zona. El frente de la propiedad permanece cerrado con improvisadas placas de madera que cubren el acceso, aunque a través de algunos huecos todavía puede verse el estado de abandono del interior. Delante de esa precaria barrera, alguien dejó un envase plástico con agua para los perros que quedaron sin dueño. A su alrededor, también se observan algunos huesos roídos, señales de la ayuda que reciben de los vecinos.

Quienes viven o trabajan cerca de la casona lamentan la suerte de los animales, cuyos nombres nadie conoce. Sin embargo, procuran que no les falte alimento ni agua mientras continúan rondando el lugar que asociaban con su dueño.

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Cabe recordar que, Farías fue hallado sin vida el miércoles pasado. Según trascendió, un hombre que aseguró ser su amigo ingresó a la vivienda y se encontró con la dramática escena. El caso generó conmoción entre los vecinos de Capital y volvió a poner en discusión la situación de los inmuebles abandonados en el departamento.

De acuerdo con fuentes judiciales, el fallecido se encontraba en situación de calle y, aunque tenía domicilio registrado en Capital, no residía allí de manera efectiva. Cuando fue encontrado, el cuerpo presentaba un avanzado estado de deterioro y signos de desnutrición.

Los resultados de la necropsia determinaron que Farías murió como consecuencia de un infarto agudo de miocardio. Además, los especialistas detectaron antecedentes de patologías cardíacas previas.

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