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Comunicado

En San Juan, los extranjeros nacionalizados ya pueden obtener su DNI de ciudadano argentino

La Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas del Ministerio de Gobierno informó las pautas para las personas mayores de 18 años que obtuvieron la ciudadanía judicial. El trámite se gestiona de forma presencial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, dependiente de la Secretaría de Gobierno, Justicia y DDHH del Ministerio de Gobierno, difundió las pautas obligatorias para tramitar el Documento Nacional de Identidad para extranjeros naturalizados. El procedimiento administrativo está destinado de forma exclusiva a personas mayores de 18 años que ya cuenten con la correspondiente sentencia de otorgamiento.

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Las autoridades de la repartición recordaron que el trámite tiene un carácter estrictamente presencial y se realiza en las oficinas digitales habilitadas, donde además se ofrece la opción de incorporar el DNI en el teléfono celular al momento de la toma del trámite. El servicio busca consolidar las líneas de modernización institucional del gobierno provincial, garantizando reglas claras y confiables para que los nuevos ciudadanos regularicen su identificación de manera ágil y segura.

Requisitos y documentación obligatoria para la gestión

Para iniciar la confección del nuevo ejemplar de identificación, los interesados deben presentarse de manera obligatoria con el siguiente requerimiento:

  • Carta de Ciudadanía: se debe presentar el testimonio original de la sentencia otorgante emitida por el Poder Judicial de la Nación.
  • El arancel del trámite se abona de manera directa con medios de pago digital. Una vez completada la carga digital del trámite, el Documento Nacional de Identidad en formato tarjeta es enviado por vía postal al domicilio declarado por el ciudadano dentro del territorio sanjuanino.

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