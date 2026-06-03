Orrego expondrá ante inversores de EEUU en busca de financiamiento para San Juan

Marcelo Orrego fue invitado a presentar el plan de infraestructura de San Juan ante empresarios e inversores internacionales en Nueva York.

San Juan podría dar un paso clave en su estrategia de búsqueda de financiamiento internacional. El gobernador Marcelo Orrego fue invitado a exponer en Nueva York ante inversores, empresarios y referentes financieros de Estados Unidos para presentar el plan de infraestructura provincial y las necesidades de financiamiento previstas para los próximos años.

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La novedad fue confirmada por el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia durante su exposición ante diputados provinciales, donde reveló que el mandatario recibió una invitación formal de la Americas Society y el Council of the Americas (AS/COA) .

Según explicó el funcionario, la carta fue enviada por Susan L. Segal, presidenta y directora ejecutiva de ambas organizaciones, y deja abierta la fecha para que el propio gobernador defina cuándo realizará la presentación.

La invitación que recibió Orrego desde Nueva York

De acuerdo con la información oficial, la convocatoria busca que Marcelo Orrego comparta su visión sobre el futuro de San Juan y del país ante un grupo selecto de ejecutivos, empresarios e integrantes de AS/COA.

Durante el encuentro, el gobernador también podrá exponer los principales proyectos de infraestructura previstos para la provincia y las alternativas de financiamiento necesarias para concretarlos.

La invitación representa una oportunidad de alto valor institucional, ya que permitirá posicionar a San Juan frente a actores con capacidad de inversión en mercados internacionales.

Por qué la reunión es importante para San Juan

Desde el Ministerio de Economía destacaron que esta instancia forma parte de la estrategia provincial para avanzar en una eventual colocación de bonos de crédito en mercados internacionales.

Según explicaron, el interés mostrado por organizaciones empresariales de relevancia internacional confirma que existe una ventana de oportunidades para acceder a financiamiento destinado a obras estratégicas.

El Gobierno considera que esos recursos podrían acelerar proyectos vinculados con infraestructura vial, energética y de servicios, necesarios para acompañar el crecimiento económico y las inversiones privadas comprometidas en la provincia.

Además, sostienen que la llegada de fondos permitiría impulsar nuevas obras públicas, generar empleo y mejorar las condiciones para el desarrollo productivo.

El pedido del Ejecutivo a la Cámara de Diputados

En paralelo, el Ejecutivo provincial volvió a insistir en la necesidad de que la Cámara de Diputados de San Juan avance con el tratamiento de la ley vinculada al esquema de financiamiento.

Desde el Gobierno entienden que una aprobación rápida de la iniciativa permitiría aprovechar el escenario actual y acelerar los procesos necesarios para acceder a los mercados internacionales.

La intención es comenzar de manera temprana con proyectos considerados prioritarios para la provincia y brindar previsibilidad a los inversores que ya comprometieron desembolsos en distintos sectores económicos.

Qué es el Council of the Americas

El Council of the Americas es una de las organizaciones empresariales más influyentes del continente americano.

La entidad promueve el libre comercio, la inversión, la democracia y la integración económica entre los países del hemisferio occidental.

A lo largo de los años, sus foros y encuentros reunieron a presidentes, gobernadores, empresarios, bancos de inversión, fondos internacionales y representantes de grandes compañías globales.

Para San Juan, participar en este ámbito implica la posibilidad de mostrar proyectos estratégicos ante potenciales inversores y abrir canales de diálogo con actores clave del sistema financiero internacional.

La apuesta de Orrego para atraer inversiones

La invitación a exponer en Nueva York se produce en un contexto en el que el Gobierno provincial busca fortalecer la llegada de inversiones y acelerar obras consideradas fundamentales para el desarrollo local.

La estrategia oficial apunta a posicionar a San Juan como un destino atractivo para el capital internacional, especialmente en sectores vinculados a la infraestructura, la minería, la energía y la producción.

En ese escenario, la presentación de Marcelo Orrego ante empresarios e inversores de Estados Unidos aparece como una oportunidad para mostrar el potencial de la provincia y explorar nuevas fuentes de financiamiento para proyectos de largo plazo.