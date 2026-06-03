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En la Legislatura

Gutiérrez se mostró satisfecho tras explicar a los diputados el plan de créditos para obras en San Juan

En la Legislatura, con foco en rutas y viviendas, el ministro de Economía de San Juan defendió el proyecto de crédito internacional que impulsa Marcelo Orrego y debe salir por ley.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El ministro Gutiérrez explicó a los diputados este miércoles las bases del proyecto para impulsar la obra pública en San Juan.

El ministro Gutiérrez explicó a los diputados este miércoles las bases del proyecto para impulsar la obra pública en San Juan.

El ministro de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan, Roberto Gutiérrez, se mostró conforme tras el encuentro mantenido este miércoles en la Legislatura Provincial con los diputados de los diferentes bloques políticos. El objetivo central de la actividad fue dar precisiones y despejar dudas sobre el proyecto de ley mediante el cual el Poder Ejecutivo solicita autorización para acceder a créditos internacionales destinados a un ambicioso plan de infraestructura para la provincia.

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Al finalizar la reunión, el ministro destacó, en diálogo con Canal 13 San Juan que "Los diputados, de los cuales estuvieron presentes la mayoría de los bloques en una reunión presidida por el vicegobernador, tenían diversas preguntas e inquietudes que tuve la posibilidad de exponer y ampliar, logrando satisfacer todas las dudas que tenían".

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Durante su balance del encuentro, Gutiérrez detalló los ejes fundamentales de este pedido de financiamiento y destacó que se trata de un hecho histórico, ya que sería la primera vez que San Juan acceda a los mercados internacionales de capitales. Según el ministro, este paso posicionará a la provincia en un nuevo nivel de competitividad y desarrollo económico. En este sentido, resaltó que la gestión despertó interés externo, al punto de que Marcelo Orrego y él mismo fueron invitados por el Consejo de las Américas a Nueva York para exponer el plan de infraestructura ante potenciales inversores internacionales.

En cuanto al destino de los fondos, el ministro volvió a destacar que existe un esquema integral de obras diseñado para fomentar el desarrollo local. Entre las prioridades, mencionó una serie de intervenciones en rutas provinciales y nacionales, citando específicamente las mejoras en la Ruta 150 en la zona de Jáchal y los trabajos en el nodo del Acceso Sur de la Ruta 40. También subrayó la importancia de un fuerte plan de viviendas que contempla tanto las construcciones a través del IPV como diversas operatorias individuales para los sanjuaninos.

Otro punto clave que destacó el funcionario fue la inversión en infraestructura hídrica, fundamental para la provincia. El plan incluye la impermeabilización de canales para optimizar el uso del agua, además de extender las redes de cloacas y asegurar el acceso al agua potable en distintos sectores, lo que se espera que redunde en beneficios directos para la sociedad y las empresas locales.

Finalmente, Gutiérrez se refirió a los plazos administrativos y legales para concretar estas operaciones. Explicó que, una vez obtenida la autorización legislativa, se inicia un proceso de aproximadamente doce semanas para completar la arquitectura legal necesaria. El objetivo del equipo económico es aprovechar el momento oportuno del mercado para realizar la colocación del crédito durante este segundo semestre, con la meta de retomar con fuerza la ejecución de la obra pública hacia finales de este año.

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