Una empresa sanjuanina encendió un nuevo horno y aumentará fuerte su producción de cal

El nuevo horno permitirá a Caleras San Juan elevar su producción hasta las 600.000 toneladas anuales.

La empresa Caleras San Juan concretó un nuevo paso en su proceso de expansión industrial al encender su cuarto horno MAERZ, una incorporación que le permitirá incrementar su capacidad de producción hasta las 600.000 toneladas de cal por año . La puesta en marcha marca además la culminación de un ambicioso plan de inversiones iniciado en 2016, basado en la incorporación de tecnología de última generación y una fuerte apuesta por la sustentabilidad.

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La habilitación del cuarto horno representa la etapa final del denominado Plan Maestro , una estrategia que la compañía desarrolló durante casi diez años y que contempló la instalación de cuatro hornos de origen suizo con altos estándares de eficiencia térmica.

Según destacaron desde la empresa, se trata de una de las tecnologías más avanzadas del mundo para la producción de cal, con sistemas que permiten optimizar procesos productivos y reducir el impacto ambiental.

El encendido estuvo encabezado por el gerente general de la firma, Raúl Cabanay, acompañado por profesionales de la compañía y especialistas de la empresa suiza MAERZ, responsables de supervisar la puesta en funcionamiento del nuevo equipamiento.

Más producción para abastecer a la minería

Con esta ampliación, Caleras San Juan busca responder al crecimiento de la demanda vinculada a la minería del cobre, el litio y la siderurgia, además de sostener sus compromisos comerciales en Chile y otros mercados de América Latina.

La nueva infraestructura permitirá contar con una mayor capacidad operativa para acompañar el desarrollo de proyectos productivos que requieren grandes volúmenes de cal como insumo estratégico.

Desde la compañía remarcaron que la inversión fortalece su posicionamiento en un contexto donde se espera una mayor actividad minera tanto en San Juan como en otras provincias del país.

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Apuesta por la sustentabilidad y las energías limpias

Uno de los aspectos destacados del proyecto es su orientación hacia la sustentabilidad ambiental. La planta incorpora un parque fotovoltaico que permite generar energía limpia para parte de sus operaciones y cuenta además con espacios forestados con especies nativas y olivares con sistemas de riego por goteo.

La empresa sostiene que este modelo productivo la convierte en un caso singular dentro de la industria calera de América Latina, combinando crecimiento industrial con iniciativas destinadas a reducir la huella de carbono.

Además, la firma logró obtener la trinorma internacional ISO en gestión de calidad, medioambiente, seguridad y salud laboral, un reconocimiento que respalda sus estándares operativos.

Más de 300 puestos de trabajo

Actualmente, Caleras San Juan genera empleo directo para más de 300 personas, muchas de ellas provenientes de localidades como Cienaguita, Divisadero, Pedernal y Los Berros.

La compañía destacó también la creciente participación femenina dentro de sus operaciones. Según precisaron, el 22% de su plantel está integrado por mujeres que desempeñan funciones administrativas y productivas, incluyendo operadoras de los hornos industriales.

Durante el acto de encendido, Raúl Cabanay manifestó que estos avances representan "un orgullo para los accionistas, trabajadores de Caleras San Juan y la Provincia" y adelantó que la empresa trabaja en un nuevo plan de inversiones que será presentado durante las próximas semanas.