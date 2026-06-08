Las cinco claves para bajar el consumo eléctrico y evitar sorpresas en la factura este invierno en San Juan

El invierno ya se hace sentir en San Juan y, con él, aumenta el uso de artefactos eléctricos destinados a calefaccionar los hogares. Para evitar que este aumento en la demanda impacto fuerte en las facturas de energía, desde la distribuidora eléctrica Naturgy compartieron una serie de recomendaciones para optimizar el consumo sin gastar de más y la guía de cuánto consumen los aparatos para calefaccionar más usados.