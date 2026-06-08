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Consejos de Naturgy

Las cinco claves para bajar el consumo eléctrico y evitar sorpresas en la factura este invierno en San Juan

Con la llegada de las bajas temperaturas, crece el uso de calefactores y equipos eléctricos en los hogares. Desde la distribuidora explicaron cómo se puede ahorrar energía y plata.

Por Redacción Tiempo de San Juan
&nbsp;Especialistas aconsejan medidas simples para ahorrar energía y mejorar la eficiencia en el hogar al momento de calefaccionarse este invierno en San Juan.

 Especialistas aconsejan medidas simples para ahorrar energía y mejorar la eficiencia en el hogar al momento de calefaccionarse este invierno en San Juan.

El invierno ya se hace sentir en San Juan y, con él, aumenta el uso de artefactos eléctricos destinados a calefaccionar los hogares. Para evitar que este aumento en la demanda impacto fuerte en las facturas de energía, desde la distribuidora eléctrica Naturgy compartieron una serie de recomendaciones para optimizar el consumo sin gastar de más y la guía de cuánto consumen los aparatos para calefaccionar más usados.

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Cómo cuidar la energía en invierno

Para lograr una climatización confortable sin descuidar la economía del hogar ni forzar la red eléctrica, Naturgy San Juan recomienda adoptar los siguientes hábitos eficientes:

  1. Elegir el sistema más eficiente: A la hora de calefaccionar ambientes de forma prolongada, se aconseja priorizar el uso de acondicionadores de aire en modo calor antes que los calefactores eléctricos tradicionales, inclinándose por tecnologías de alta eficiencia energética como los sistemas inverter.
  2. Controlar la temperatura de confort: Se sugiere mantener los ambientes calefaccionados a una temperatura constante de entre 20°C y 22°C. Es fundamental tener en cuenta que cada grado que se incrementa el termostato por encima de esos valores genera un aumento del consumo eléctrico de entre el 5% y el 10%.
  3. Mejorar el aislamiento térmico del hogar: Si la calefacción es eléctrica, cerrar correctamente puertas y ventanas en los espacios que se están utilizando ayuda a conservar el calor. La colocación de burletes, la utilización de cortinas gruesas o alfombras evitan fugas térmicas, una pequeña acción que puede llegar a reducir la demanda general de calefacción hasta en un 30%.
  4. Administrar el calor de forma inteligente: Se recomienda calefaccionar exclusivamente las habitaciones que se encuentren en uso, asegurándose de apagar los artefactos en aquellos espacios deshabitados.
  5. Adoptar un uso responsable de los artefactos: Mantener los filtros y equipos de climatización limpios garantiza un rendimiento óptimo y disminuye el esfuerzo del motor. Por otro lado, es clave no cubrir las estufas ni bloquear las salidas de aire, regular adecuadamente la temperatura del termotanque eléctrico sin sobrecalentar el agua, y desenchufar todos aquellos dispositivos que no se estén utilizando para erradicar el consumo pasivo.

Además, resulta conveniente tener en cuenta la etiqueta de eficiencia energética a la hora de comprar un electrodoméstico o luminaria. Es una herramienta que le permite al usuario conocer de manera rápida los valores de consumo de energía de los artefactos.

Los equipos que más gastan energía

  • Calefactores eléctricos: las estufas halógenas, caloventores y paneles calefactores son prácticos, pero figuran entre los que mayor demanda energética generan (con consumos típicos de 1000 a 2500 W por hora), resultando poco eficientes si se los utiliza de manera prolongada.
  • Aire acondicionado (modo calor): presentan un consumo medio-alto, pero son sustancialmente más eficientes que las estufas eléctricas convencionales, rendimiento que se potencia aún más en aquellos equipos que incorporan tecnología inverter.
  • Secarropas eléctricos: su uso se vuelve más frecuente ante las dificultades climáticas para el secado de indumentaria, representando una carga elevada que oscila entre los 2000 y 3000 W.
  • Termotanque o calefón eléctrico: constituyen una de las principales fuentes de consumo permanente dentro de la vivienda si no se encuentran correctamente regulados. Para más información, visitar: https://www.naturgysj.com.ar/

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