Advierten en San Juan sobre el top 5 de los artefactos que más energía consumen en verano

En un contexto de demanda de energía eléctrica creciente debido a las altas temperaturas del verano, la empresa Naturgy informó a los usuarios de San Juan la lista de artefactos que más consumen energía eléctrica en el hogar.
En medio del elevado consumo, la empresa Naturgy difundió el ranking de electrodomésticos cuyo uso se debe administrar correctamente.
“La información es clave para tomar decisiones que pueden impactar positivamente en un ahorro en la factura y a la vez, contribuir al mejor funcionamiento del sistema en momentos de alto consumo”, afirmaron.
Del mismo modo, desde la empresa recordaron las medidas que se puede implementar en los distintos hogares para ahorrar electricidad.
“Naturgy reafirma su compromiso con la eficiencia energética acercando consejos y tips a sus clientes”, afirmaron para finalizar. Y recordaron que, para conseguir mayor información se puede visitar la página www.naturgysj.com.ar