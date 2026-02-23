lunes 23 de febrero 2026

Atención

Advierten en San Juan sobre el top 5 de los artefactos que más energía consumen en verano

En medio del elevado consumo, la empresa Naturgy difundió el ranking de electrodomésticos cuyo uso se debe administrar correctamente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Informaron a los usuarios del sistema de energía de San Juan, cuáles son los 5 electrodomésticos que más electricidad consumen.

En un contexto de demanda de energía eléctrica creciente debido a las altas temperaturas del verano, la empresa Naturgy informó a los usuarios de San Juan la lista de artefactos que más consumen energía eléctrica en el hogar.

“La información es clave para tomar decisiones que pueden impactar positivamente en un ahorro en la factura y a la vez, contribuir al mejor funcionamiento del sistema en momentos de alto consumo”, afirmaron.

Los cinco electrodomésticos que más energía consumen

  1. Aire acondicionado: entre 1.000 y 2.800 W
  2. Horno eléctrico: entre 1.300 y 2.500 W
  3. Pava eléctrica: entre 1.500 y 2.000 W
  4. Lavarropas: entre 500 y 2.500 W por ciclo, según temperatura del agua
  5. Televisores y dispositivos electrónicos: entre 40 y 200 W

Los consejos para ahorrar energía

Del mismo modo, desde la empresa recordaron las medidas que se puede implementar en los distintos hogares para ahorrar electricidad.

  • Ajustar el aire acondicionado entre 24°C y 26°C
  • Evitar la simultaneidad de equipos de alto consumo (como aires acondicionados en distintos ambientes).
  • Planchar y lavar en horarios de menor demanda (temprano por la mañana o al anochecer).
  • Aprovechar la luz natural durante el día y reemplazar lámparas incandescentes o de bajo consumo por tecnología LED.
  • Desconectar electrodomésticos en stand-by.

“Naturgy reafirma su compromiso con la eficiencia energética acercando consejos y tips a sus clientes”, afirmaron para finalizar. Y recordaron que, para conseguir mayor información se puede visitar la página www.naturgysj.com.ar

Para febrero de 2026, en San Juan, el valor del metro cuadrado para una vivienda tradicional de 77,1 metros cuadrados se ubicó en $1.421.962,92.
Precios y tendencias

Construir en San Juan: el m2 ya supera los $1.400.000 y lo "no tradicional" sigue sin convencer

Por Miriam Walter

