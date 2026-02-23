lunes 23 de febrero 2026

Antecedente

El jugador golpeado de López Peláez y el violento hecho que protagonizó adentro de una cancha

Matías Esterman quedó en el ojo de la tormenta en las últimas horas tras un video archivo en el que se lo ve iniciando una pelea en medio de un partido. Testigos de aquel entonces aseguran que el defensor agredió al entrenador del equipo rival. El video.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El nombre de Matías Esterman volvió a quedar en el ojo de la tormenta en el fútbol sanjuanino. El defensor de López Peláez, que en las últimas horas fue noticia tras recibir un golpe que lo dejó inconsciente en un violento episodio dentro de la cancha, arrastra un antecedente que hoy vuelve a tomar fuerza y complica su situación.

Mientras la Justicia avanza contra Gustavo Naveda, futbolista de Trinidad que permanece detenido y será imputado por el delito de lesiones leves agravadas por la presunta piña que dejó herido e inconsciente a Esterman, comenzó a circular un video archivo que remite a un hecho ocurrido el 17 de diciembre de 2024 y que tuvo al propio jugador de López Peláez como protagonista de un escándalo.

555aed8a-9fef-4292-ba5f-c3f132b1021c

Aquel día, en la cancha de Santa Lucía donde el conjunto Tonelero hace de local, López Peláez y Atenas disputaban un partido clave cuyo resultado terminó dejando afuera al equipo local. El final fue caliente. Según testigos de entonces, Esterman no habría tolerado la eliminación y, visiblemente molesto, inició un altercado cuando los futbolistas y cuerpos técnicos se dirigían hacia la salida del campo de juego. De acuerdo a esos relatos, el defensor habría agredido al entrenador rival, Luis Pallaroni, y también a algunos jugadores de Atenas en medio de empujones y golpes.

b610b95b-5582-48b0-b6c3-6a094ca7a909

El episodio generó revuelo en su momento, pero con el correr de los meses había quedado en segundo plano. Ahora, tras la agresión que sufrió frente a Trinidad, el antecedente volvió a reflotar y el video que circula en redes sociales lo muestra iniciando una pelea dentro de la cancha, lo que reaviva el debate sobre la violencia en el fútbol local.

Embed - Radio Sports 89.9 on Instagram: "VIOLENCIA EN EL FÚTBOL: ANTECEDENTES, PROVOCACIÓN Y RESPONSABILIDADES El hecho ocurrido ayer en el fútbol local dejó a un jugador herido y a otro detenido. Pero detrás del episodio hay un contexto que no se puede ignorar. Esterman, quien recibió la agresión, ya tendría antecedentes por disturbios en partidos anteriores y situaciones conflictivas dentro de la cancha. Naveda, en cambio, es quien está detenido por haber golpeado, y hasta el momento no registra antecedentes disciplinarios. Esto abre un debate necesario. Nada justifica una agresión física. La violencia nunca es el camino. Pero tampoco se puede mirar el hecho como algo aislado si previamente existieron provocaciones y un historial de conflictos que no fueron resueltos de fondo. Entonces la pregunta es institucional: ¿Está actuando correctamente el Tribunal de Disciplina cuando hay jugadores con antecedentes reiterados? ¿Se están tomando medidas preventivas o sólo sanciones momentáneas? Porque cuando un clima de tensión se repite partido tras partido y no se corta a tiempo, el riesgo de que termine mal es cada vez mayor. La Justicia ahora definirá la situación de Naveda. Pero el fútbol local tiene que preguntarse qué está haciendo para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir. El fútbol es pasión. La violencia no puede ser parte del juego. @lineade3.sj #FútbolLocal #ViolenciaEnElFútbol #LigaLocal #TribunalDeDisciplina #RadioSports899"
View this post on Instagram

Así, Esterman quedó envuelto en una doble escena: por un lado, víctima de un hecho que hoy tiene a Naveda detenido y a la espera de la imputación judicial; por el otro, señalado por un pasado reciente en el que, según testigos, también fue protagonista de un acto violento en el mismo escenario donde defiende los colores de López Peláez. En medio de cruces, denuncias y videos que se viralizan, el fútbol sanjuanino vuelve a quedar atravesado por episodios que exceden lo deportivo y empañan la competencia dentro de la cancha.

Las imágenes:

