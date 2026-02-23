Confirmaron los equipos para el torneo de hockey sobre patines Cecilio Velázquez

Con la organización del anfitrión, Club Atlético Social Juan, y la fiscalización de la Federación Sanjuanina de Patín, del martes 24 de febrero al domingo 1 de marzo se jugará el mítico torneo de verano de hockey sobre patines “Cecilio Velázquez 2026”.

La actividad se concentrará en las nuevas instalaciones de la institución mencionada, que está ubicada en calles Perú y Chile, en el interior del barrio Villa América.

Este certamen cuenta con la presencia confirmada de seis equipos: Social San Juan, Olimpia Patín Club, Club Atlético Argentino, Concepción Patín Club, Club Atlético Unión e Independiente La Florida, de Chile, única institución que llega de otro país

La modalidad del torneo es la siguiente:

* Dos zonas de cuatro equipos

* Todos contra todos en cada grupo

* Los dos mejores de cada zona avanzan a semifinales

* Gran Final el domingo

Este lunes se realizará el sorteo del fixture correspondiente a esta nueva edición.

El apellido Velázquez, sinónimo de hockey sobre patines en el mundo

Hablar de los Velázquez en San Juan supone, inevitablemente, hablar de hockey sobre patines. Francisco “Pancho” Velázquez y sus dos hijos, Francisco “Panchito” y Mariano han sido reconocidos jugadores. Ellos no solo se destacaron en eso, además, los tres vistieron la camiseta del Club San Martín. Seguramente mucha de su afición por el deporte se la deben a Francisco Cecilio Velázquez Loza, padre de Pancho mayor que, si bien no fue jugador, trabajó mucho como presidente de federaciones y otras instituciones deportivas en la provincia.