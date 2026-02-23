lunes 23 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Todo listo

Confirmaron los equipos para el torneo de hockey sobre patines Cecilio Velázquez

El tradicional certamen se realizará del 24 de febrero al 1 de marzo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: Secretaría de Deportes.&nbsp;

Foto: Secretaría de Deportes. 

Con la organización del anfitrión, Club Atlético Social Juan, y la fiscalización de la Federación Sanjuanina de Patín, del martes 24 de febrero al domingo 1 de marzo se jugará el mítico torneo de verano de hockey sobre patines “Cecilio Velázquez 2026”.

Lee además
gonzalo nolo romero hizo historia: olimpia para el sanjuanino del hockey sobre patines
Orgullo

Gonzalo "Nolo" Romero hizo historia: Olimpia para el sanjuanino del hockey sobre patines
el jugador golpeado de lopez pelaez y el violento hecho que protagonizo adentro de una cancha
Antecedente

El jugador golpeado de López Peláez y el violento hecho que protagonizó adentro de una cancha

La actividad se concentrará en las nuevas instalaciones de la institución mencionada, que está ubicada en calles Perú y Chile, en el interior del barrio Villa América.

Este certamen cuenta con la presencia confirmada de seis equipos: Social San Juan, Olimpia Patín Club, Club Atlético Argentino, Concepción Patín Club, Club Atlético Unión e Independiente La Florida, de Chile, única institución que llega de otro país

La modalidad del torneo es la siguiente:

* Dos zonas de cuatro equipos

* Todos contra todos en cada grupo

* Los dos mejores de cada zona avanzan a semifinales

* Gran Final el domingo

Este lunes se realizará el sorteo del fixture correspondiente a esta nueva edición.

El apellido Velázquez, sinónimo de hockey sobre patines en el mundo

Hablar de los Velázquez en San Juan supone, inevitablemente, hablar de hockey sobre patines. Francisco “Pancho” Velázquez y sus dos hijos, Francisco “Panchito” y Mariano han sido reconocidos jugadores. Ellos no solo se destacaron en eso, además, los tres vistieron la camiseta del Club San Martín. Seguramente mucha de su afición por el deporte se la deben a Francisco Cecilio Velázquez Loza, padre de Pancho mayor que, si bien no fue jugador, trabajó mucho como presidente de federaciones y otras instituciones deportivas en la provincia.

Seguí leyendo

La AFA anunció la suspensión de la fecha 9 en respaldo a sus autoridades

Edinson Cavani, de titular a quedar afuera de los convocados en Boca: el detrás de escena

UEFA suspendió de manera provisional a Prestianni y no jugará la revancha contra Real Madrid

Más de un centenar de atletas protagonizaron el Triatlón Cordillerano en Punta Negra

Susana Giménez "entró" a jugar para San Martín: el blooper viral que dejó en shock a todo Concepción

¿Fin de ciclo en River? Los cinco nombres que ya suenan para reemplazar a Gallardo

Marcelo Gallardo, en duda: se tomó 24 horas para confirmar si seguirá al frente de River

Triunfo agónico y fiesta Azul en Villa Krause: Unión ganó y es líder

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
susana gimenez entro a jugar para san martin: el blooper viral que dejo en shock a todo concepcion
Primera Nacional, no lo entenderías

Susana Giménez "entró" a jugar para San Martín: el blooper viral que dejó en shock a todo Concepción

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Denuncian que un grupo de personas pescaron una importante cantidad de pejerreyes en el Dique de Ullum, violando la normativa actual.
Mirá las imágenes

Denuncian que en el Dique de Ullum utilizaron una enorme red y se llevaron "tachos y tachos" de pejerreyes

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan
Educación

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan
Educación

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia
Tribunales

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia

Rompió el silencio el jugador herido de López Peláez: Este golpe me podría haber costado la vida
Fútbol sanjuanino

Rompió el silencio el jugador herido de López Peláez: "Este golpe me podría haber costado la vida"

Te Puede Interesar

Caen dos sujetos que robaron a un repartidor de DiDi y lo amenazaron con un cuchillo tumbero
En Capital

Caen dos sujetos que robaron a un repartidor de DiDi y lo amenazaron con un cuchillo tumbero

Por Redacción Tiempo de San Juan
Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo
Video

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo

El jugador golpeado de López Peláez y el violento hecho que protagonizó adentro de una cancha
Antecedente

El jugador golpeado de López Peláez y el violento hecho que protagonizó adentro de una cancha

¡Te quiero demasiado, viejo carolo!: el mensaje de la ex Reina del Sol a su padre fallecido trágicamente en Santa Lucía
Dolor

"¡Te quiero demasiado, viejo carolo!": el mensaje de la ex Reina del Sol a su padre fallecido trágicamente en Santa Lucía

La banda cambiaria del dólar amplió sus márgenes.
Mercado financiero

El dólar blue en San Juan se mantiene estable y arrancó la semana con un valor de $1.450