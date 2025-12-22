martes 23 de diciembre 2025

Orgullo

Gonzalo "Nolo" Romero hizo historia: Olimpia para el sanjuanino del hockey sobre patines

El jugador de hockey sobre patines fue distinguido en los Premios Olimpia 2025, en Buenos Aires. Se impuso en una terna íntegramente sanjuanina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-22 at 11.09.59 PM

El sanjuanino Gonzalo Romero fue distinguido este lunes con el Olimpia en la categoría Hockey sobre Patines, en el marco de la entrega de los Premios Olimpia 2025 que organiza el Círculo de Periodistas Deportivos. La ceremonia se desarrolló en la Usina del Arte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y reunió a figuras consagradas y jóvenes promesas del deporte argentino, en una edición que además sumó nuevas distinciones.

Romero se impuso en una terna que tuvo fuerte presencia sanjuanina, ya que también estuvieron nominados Constantino Acevedo y Luciana Agudo, ambos referentes de la disciplina a nivel nacional e internacional. El reconocimiento al jugador sanjuanino llega en un momento clave de su carrera, marcado por un rendimiento sostenido y logros colectivos que lo posicionan entre los mejores del país.

Actualmente, Gonzalo Romero atraviesa un gran presente en el Sporting de Lisboa, club con el que se consagró campeón del Mundial de Clubes de hockey sobre patines, torneo que se disputó en octubre pasado en la provincia de San Juan.

