martes 23 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
SMN

Martes caluroso y sin lluvias: así estará el tiempo en San Juan

La jornada se presentará con cielo parcialmente nublado, una máxima que rondará los 34 °C y viento moderado del sector sudeste, sin probabilidad de precipitaciones.

Por Ana Paula Gremoliche
WhatsApp Image 2025-12-22 at 11.36.08 PM

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes una jornada estable en San Juan, con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día y sin probabilidad de precipitaciones. Las condiciones se mantendrán mayormente secas desde la madrugada y a lo largo de la mañana, con nubosidad variable y temperaturas templadas en las primeras horas.

Lee además
con insultos cuyanos: el yarco mostro una escena cotidiana, se volvio viral y unio a san juan, mendoza, san luis y la rioja
Un video que unió a Cuyo y el Norte

Con "Insultos Cuyanos": el yarco mostró una escena cotidiana, se volvió viral y unió a San Juan, Mendoza, San Luis y La Rioja
Imagen ilustrativa. 
Dos casos diferentes

Intensa búsqueda de un niño de 12 años y una adolescente desaparecidos en San Juan

Con el correr del día, el termómetro irá en ascenso y alcanzará una máxima cercana a los 34 °C, mientras que la mínima rondará los 19 °C. El viento será otro de los protagonistas de la jornada: durante la mañana y el mediodía se esperan ráfagas moderadas del sector sudeste, con velocidades que podrían ubicarse entre los 23 y 31 km/h, disminuyendo hacia la tarde y la noche.

Hacia el cierre del día, el cielo continuará algo nublado y la temperatura descenderá hasta ubicarse cerca de los 30 °C por la noche. En ese marco, el SMN no prevé fenómenos significativos ni cambios bruscos en las condiciones, por lo que se espera un martes típico de verano en la provincia, con calor, viento moderado y tiempo estable.

Temas
Seguí leyendo

Misterio en el cielo de San Juan: el Gobierno crea una mesa de investigación sobre los aviones "rompetormentas"

La UNSJ dictará una importante carrera en un departamento alejado de San Juan

Alertan por caída de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h para varios departamentos de San Juan

Carlos, el vendedor del Quini 6 de los $70 millones, bajo el aura de San Expedito

Búsqueda y rescate de personas en San Juan: 1.240 casos en 2025

Cambio de mando en los industriales sanjuaninos: se va Palacios y toma la posta un empresario tech

Hito institucional: San Juan lanzó una comisión que redactará la hoja de ruta para tratar criminales

"Origen San Juan" llega a la Costa Atlántica este verano: mirá de qué se trata la propuesta

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Carlos Páez, el agencieron sanjuanino que vendió el Quini 6 de los $70 millones. video
Historia

Carlos, el vendedor del Quini 6 de los $70 millones, bajo el aura de San Expedito

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alertan por caída de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h para varios departamentos de San Juan
¡Atención!

Alertan por caída de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h para varios departamentos de San Juan

Así quedó el portón.
Chile

Vacaciones de terror para una familia sanjuanina: le robaron una camioneta en La Serena y más de $5.000.000 en efectivo

Familias sanjuaninas hacen fila durante toda la madrugada para buscar un banco para sus hijos en la Secundaria.
Educación

Los periplos de las familias sanjuaninas para hallar un lugar en la secundaria: filas de madrugada y múltiples escuelas

En Valle Fértil la comunidad viene expresando preocupación por los rompetormentas. 
Investigación

Misterio en el cielo de San Juan: el Gobierno crea una mesa de investigación sobre los aviones "rompetormentas"

Todo fue muy raro: un video, la palabra de la familia sanjuanina que sufrió el robo de una camioneta y dólares en La Serena y las sospechas
Impactante

"Todo fue muy raro": un video, la palabra de la familia sanjuanina que sufrió el robo de una camioneta y dólares en La Serena y las sospechas

Te Puede Interesar

Qué hay detrás de la disputa por 37 mil hectáreas en Caucete: una familia enfrentada, la intervención de la Justicia, el Estado y la definición de la Corte video
Batalla

Qué hay detrás de la disputa por 37 mil hectáreas en Caucete: una familia enfrentada, la intervención de la Justicia, el Estado y la definición de la Corte

Por María Agostina Montaño
Martes caluroso y sin lluvias: así estará el tiempo en San Juan
SMN

Martes caluroso y sin lluvias: así estará el tiempo en San Juan

Imagen ilustrativa
Fraude en Santa Lucía

Le vendió pan durante un año, pero descubrió que no le pagaba y que la estafó en $4.000.000

Video: así fue el recorrido de los delincuentes que le robaron a una familia sanjuanina en La Serena
Impactante

Video: así fue el recorrido de los delincuentes que le robaron a una familia sanjuanina en La Serena

Gonzalo Nolo Romero hizo historia: Olimpia para el sanjuanino del hockey sobre patines
Orgullo

Gonzalo "Nolo" Romero hizo historia: Olimpia para el sanjuanino del hockey sobre patines