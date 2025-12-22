Martes caluroso y sin lluvias: así estará el tiempo en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes una jornada estable en San Juan, con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día y sin probabilidad de precipitaciones. Las condiciones se mantendrán mayormente secas desde la madrugada y a lo largo de la mañana, con nubosidad variable y temperaturas templadas en las primeras horas.

Con el correr del día, el termómetro irá en ascenso y alcanzará una máxima cercana a los 34 °C, mientras que la mínima rondará los 19 °C. El viento será otro de los protagonistas de la jornada: durante la mañana y el mediodía se esperan ráfagas moderadas del sector sudeste, con velocidades que podrían ubicarse entre los 23 y 31 km/h, disminuyendo hacia la tarde y la noche.

Hacia el cierre del día, el cielo continuará algo nublado y la temperatura descenderá hasta ubicarse cerca de los 30 °C por la noche. En ese marco, el SMN no prevé fenómenos significativos ni cambios bruscos en las condiciones, por lo que se espera un martes típico de verano en la provincia, con calor, viento moderado y tiempo estable.

