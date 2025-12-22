lunes 22 de diciembre 2025

Chile

Vacaciones de terror para una familia sanjuanina: le robaron una camioneta en La Serena y más de $5.000.000 en efectivo

El violento robo ocurrió durante la madrugada en un condominio privado de La Serena, pese a contar con seguridad y cámaras. Los delincuentes se llevaron una camioneta Toyota Hilux y 3.500 dólares en efectivo, dejando a la familia varada en Chile y en estado de shock.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Así quedó el portón.



Una familia sanjuanina vivió una verdadera pesadilla durante sus vacaciones en Chile, luego de sufrir un violento robo en La Serena. El hecho ocurrió en plena madrugada de este lunes, cuando delincuentes sustrajeron una camioneta y más de 5 millones de pesos en efectivo, dejándolos varados en el país vecino.

Según la información recabada, el episodio se registró entre las 00:40 y la 01:00 en el Condominio Mirador del Faro, un complejo privado que cuenta con acceso controlado, personal de seguridad y cámaras de vigilancia. A pesar de estas medidas, los ladrones lograron ingresar al predio y actuar durante varios minutos sin ser interceptados.


La camioneta robada.



La camioneta robada es una Toyota Hilux SRX, que se encontraba estacionada a pocos metros de la garita de seguridad. El vehículo tenía traba volante y alarma activada, pero aun así fue manipulada por los delincuentes, quienes escaparon violentamente del lugar tras romper el portón de acceso.

Carolina Ortiz, una de las damnificadas, relató a Telesol Diario que las maniobras se realizaron dentro del condominio, con cámaras funcionando y personal presente, lo que generó una fuerte preocupación por las fallas en la seguridad del lugar.

Además del rodado, los asaltantes se llevaron unos 3.500 dólares en efectivo, lo que equivale a aproximadamente 5.081.160 pesos argentinos. Ese dinero estaba destinado a cubrir los gastos del viaje y el regreso a San Juan.

El impacto del hecho fue profundo. Como consecuencia del estrés vivido, uno de los integrantes del grupo familiar sufrió un fuerte dolor en el pecho y en uno de sus brazos, por lo que debió recibir asistencia médica de urgencia.

La familia está integrada por Carolina, su esposo y sus tres hijos, quienes permanecen en Chile sin movilidad y en un contexto de gran incertidumbre. Si bien tenían previsto regresar el próximo 5 de enero, la mujer aseguró que, tras lo sucedido, no tienen ánimo de continuar con las vacaciones.

La denuncia fue radicada de inmediato ante Carabineros de Chile, quienes tomaron los datos correspondientes y señalaron que informarán si surgen novedades. No obstante, desde la familia manifestaron su preocupación por la escasa presencia de cámaras y seguridad en la vía pública, lo que dificulta el rastreo del vehículo robado.

“Más allá del daño material, queremos visibilizar lo que pasó, alertar a otros turistas y exigir que se investigue cómo pudo ocurrir un robo de esta magnitud en un lugar que se promociona como seguro”, expresó Ortiz.

