sábado 7 de febrero 2026

La Libertad Avanza

Cónclave de La Libertad Avanza en San Juan: nuevas caras (algunas famosas) y representantes de los 19 departamentos

El encuentro fue en la quinta Los Amigos. Entre las incorporaciones, se destaca un excandidato a intendente, un reconocido piloto, el hijo de un empresario y un exfuncionario de Emilio Baistrocchi. Los detalles.

Por Natalia Caballero
La cita fue en el mismo lugar donde en enero La Libertad Avanza de San Juan recibió nuevamente entre sus filas a los partidos con los que había conformado una alianza electoral en el 2023 y después tomaron rumbos separados. En la quinta Los Amigos, del Médano de Oro, LLA ahora selló un encuentro con representantes de los 19 departamentos y también la incorporación de algunas caras nuevas dentro del mileísmo, entre ellos un excandidato a intendente de Rawson, un conocido piloto, el hijo de un empresario y un ex funcionario del anterior intendente de la ciudad de San Juan, Emilio Baistrocchi.

Adrián Martínez participó en las elecciones 2023 como uno de los candidatos a intendente de Rawson del frente Cambia San Juan. El hombre, que se dedica al rubro gastronómico, cosechó los suficientes votos como para meter un concejal: Modesto Fernández, quien al poco andar dejó de reportar a las filas de Martínez. Con esta foto, confirmó su pase al partido del León.

Otro que se puede ver en la foto es Facundo Della Motta, un reconocido piloto de San Juan, que también tiene negocios de elaboración y venta de champagne. Della Motta venía manteniendo contacto con Martín Turcumán y es un fiel seguidor del presidente Javier Milei, según informaron. Finalmente sus ganas de participar en política se impusieron y tuvo la primera reunión con la cúpula de LLA.

Llegaron tarde para quedar registrados, pero también estuvieron presentes Héctor Estornell Madcur (hijo del fallecido Héctor Estornell y de Fabiana Madcur) y el ex funcionario de Emilio Baistrocchi en la municipalidad de la Capital, Facundo Valentín, quien viene desarrollando trabajo territorial en ese departamento, en donde trabaja con merenderos y tiene contacto con referentes barriales.

Concurrieron al encuentro más de 300 dirigentes de los 19 departamentos de la provincia. La reunión fue presidida por el máximo referente de La Libertad Avanza San Juan, el diputado nacional José Peluc, quien encabezó el trabajo político y la coordinación general del encuentro. El objetivo central fue conformar los equipos políticos que trabajarán en las comunas, fortalecer la formación de dirigentes y analizar en profundidad las problemáticas y necesidades de cada distrito.

Las reuniones tienen la mira puesta en el trabajo de cara a las próximas elecciones del 2027. En 15 días habrá un nuevo encuentro, para fortalecer los armados departamentales. “No hay vuelta atrás: debemos ganar en todos los departamentos. Nosotros venimos a hacer política, la política que representa Javier Milei, y debemos defender y acompañar a todos los que se suman a este espacio”, remarcó el diputado nacional.

El 6 de diciembre pasado, el presidente del Concejo Deliberante de Sarmiento, Lucas Gómez, decidió dejar el bloque de Cambia San Juan, fuerza por la que resultó electo en las elecciones del 2023. Desde el 5 de diciembre reporta oficialmente a La Libertad Avanza, convirtiéndose así en el primer traspaso oficial que consiguió el mileísmo en los departamentos.

Al poco tiempo, el 23 de enero pasado, en el Médano de Oro se selló el reingreso de Ideas de la Libertad, de Carlos Montiveros y del partido Libertario, de Yolanda Agüero, al mileísmo sanjuanino. Diferencias por cargos y discrepancias en el manejo político llevaron a ambos espacios a retirarse de LLA y hasta participaron solos en las elecciones legislativas del 2025. Finalmente, tras una serie de negociaciones, tomaron la decisión de volver. Humo blanco con expectativas electorales.

