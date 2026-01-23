Humo blanco: La Libertad Avanza se reunió nuevamente con sus ex socios para armar un gran frente electoral

La Libertad Avanza consiguió la foto de la unidad en San Juan. Es que después del triunfo de Javier Milei como presidente se fueron dos partidos que integraban el frente electoral con el que compitió el espacio político en el 2023. Chispazos por cargos y diferencias internas llevaron al partido Libertario, de Yolanda Agüero y a Ideas de la Libertad, de Carlos Montivero, a pegar el portazo. A dos años de aquel episodio y después de ir separados en el 2025, hubo humo blanco y en una finca ubicada en El Médano de Oro llamada casualmente Los Amigos.

La primera reunión política de La Libertad Avanza incluyó a los de siempre -ADN, el partido Demócrata, el ala bullrichista del PRO y la agrupación Fuerzas del Cielo- y a Ideas de la Libertad y al partido Libertario. También dieron el presente exsocios del partido que encabeza Sergio Vallejos, quien no estuvo en "Los Amigos".

La bajada de línea fue clara: con Milei y El Jefe a muerte. Definieron el presente de LLA como su "mejor momento" y marcaron como condición sine qua non para integrar una alianza la alineación total al Presidente. "Quienes no estén alineados, no pueden estar en este espacio", dijo el diputado nacional José Peluc.

La reforma electoral también fue un tema que se abordó y se refirieron a la gestión de aquellos gobiernos que no administran como el mileísmo. "No compartimos la forma de los gobiernos que prefieren priorizar el aumento de gastos y una agenda donde no están incluidos los problemas de fondo de los ciudadanos", indicaron.

El encuentro concluyó con un llamado a dejar de lado las diferencias internas y a trabajar de manera seria y organizada para consolidar el proyecto liberal en la provincia.