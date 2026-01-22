Los proyectos del oficialismo y del bloquismo para reformar el Código Electoral en San Juan perdieron estado parlamentario: qué sigue ahora

Empezó el 2026 y en la Cámara de Diputados de San Juan ya se está hablando sobre uno de los temas más importantes a tratar que tendrá este período legislativo: la reforma del Código Electoral. Actualmente en la Provincia rige el Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad). Para llevar cambiar las reglas de juego electorales, el Gobierno provincial y el bloquismo presentaron en el 2024 dos proyectos por separado, que tenían características similares entre sí. Este 2026 ambos pierden estado parlamentario, por lo que en caso de avanzar con la modificación deberán presentarlos nuevamente o hacer uno nuevo. De este modo, el único que queda vigente es el del Bloque San Juan Vuelve (giojismo).

El oficialismo provincial presentó su proyecto el 18 de diciembre del 2024, mientras que el bloquismo hizo lo propio al día siguiente. Ambos durante sesiones extraordinarias. Ahora bien, el reglamento interno vigente establece en su artículo 133° que “el estado legislativo de todo proyecto se conserva por el plazo de dos periodos legislativos ordinarios”, independientemente de la fecha en la que se haya presentado. Es decir, este 2026 se vencen los dos, según confirmaron fuentes legislativas.

Cabe recordar que ambos proyectos coinciden en puntos centrales, como la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) y la realización de internas financiadas por los propios partidos -o alianzas- para definir candidaturas.

De esta manera, el único proyecto que queda en pie es el presentado por el Bloque San Juan Vuelve en el 2025. Éste propone mantener el sistema de boleta sábana y volver a un esquema similar a las PASO (no obligatorias) para seleccionar los candidatos dentro de cada espacio político.

Si la intención del oficialismo es mantener el Sipad pero con cambios, se verá. Lo cierto es que hay un plazo de seis meses previos a los comicios para definir las modificaciones.