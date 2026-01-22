jueves 22 de enero 2026

Fútbol

Clásico cuyano en modo pretemporada: San Martín enfrentará a Godoy Cruz en su segundo amistoso

El Verdinegro tendrá una nueva prueba en su preparación de cara al torneo de la Primera Nacional. Será este sábado 24 de enero, en el estadio Feliciano Gambarte.

Por Redacción Tiempo de San Juan


San Martín continúa con su preparación de cara a la próxima temporada y ya tiene confirmado su segundo compromiso amistoso de la pretemporada. Según confirmaron a este medio, el equipo sanjuanino enfrentará este sábado 24 de enero a Godoy Cruz, en Mendoza, en el estadio Feliciano Gambarte, en un cruce que, aun en contexto de preparación, mantiene el condimento especial del clásico cuyano.

El conjunto dirigido por Ariel Martos llegará a este duelo luego de su primera puesta a punto formal, disputada este viernes ante Deportivo Maipú en la cancha auxiliar del Hilario Sánchez. Fueron dos encuentros, jugados en tiempos de 35 minutos, que terminaron con el mismo resultado: empate 1-1.

La jornada sirvió para darle rodaje a los refuerzos que ya se incorporaron al plantel y para evaluar a varios juveniles del club que buscan ganarse un lugar estable en el equipo. En estos ensayos ya no estuvo presente Matías Borgogno, arquero que fue cedido a préstamo por un año a Platense.

Tampoco participaron las incorporaciones más recientes, como Nazareno Fúnez, goleador del ascenso, y Guillermo “Bebé” Acosta, histórico mediocampista de Atlético Tucumán, quienes seguramente estarán presentes ante el Tomba.

El debut del Verdinegro ante Chacarita será el domingo 15 de febrero, a las 17, en condición de visitante.

