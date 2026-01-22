Clásico cuyano en modo pretemporada: San Martín enfrentará a Godoy Cruz en su segundo amistoso

San Martín continúa con su preparación de cara a la próxima temporada y ya tiene confirmado su segundo compromiso amistoso de la pretemporada. Según confirmaron a este medio, el equipo sanjuanino enfrentará este sábado 24 de enero a Godoy Cruz , en Mendoza, en el estadio Feliciano Gambarte, en un cruce que, aun en contexto de preparación, mantiene el condimento especial del clásico cuyano.

El conjunto dirigido por Ariel Martos llegará a este duelo luego de su primera puesta a punto formal, disputada este viernes ante Deportivo Maipú en la cancha auxiliar del Hilario Sánchez. Fueron dos encuentros, jugados en tiempos de 35 minutos, que terminaron con el mismo resultado: empate 1-1.

La jornada sirvió para darle rodaje a los refuerzos que ya se incorporaron al plantel y para evaluar a varios juveniles del club que buscan ganarse un lugar estable en el equipo. En estos ensayos ya no estuvo presente Matías Borgogno, arquero que fue cedido a préstamo por un año a Platense.

Tampoco participaron las incorporaciones más recientes, como Nazareno Fúnez, goleador del ascenso, y Guillermo “Bebé” Acosta, histórico mediocampista de Atlético Tucumán, quienes seguramente estarán presentes ante el Tomba.

El debut del Verdinegro ante Chacarita será el domingo 15 de febrero, a las 17, en condición de visitante.