jueves 22 de enero 2026

Refuerzo internacional

UPCN incorporó a Anthony, un jugador norteamericano con roce en el vóley francés

Un nuevo nombre se suma al plantel y llega desde el exterior para aportar potencia y jerarquía. El jugador tiene formación en el vóley universitario de Estados Unidos y una experiencia profesional que se construyó en Europa. Se presentó en las redes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
UPCN

El club sigue moviéndose en el mercado y en las últimas horas confirmó una incorporación de peso. Se trata de Anthony Cherfan, opuesto norteamericano que llega para reforzar el plantel tras la desvinculación de Ronald Jiménez, a quien desde la institución le agradecieron el compromiso y el trabajo realizado durante su etapa defendiendo la camiseta.

Cherfan cuenta con una sólida formación en el vóley universitario de los Estados Unidos y suma experiencia profesional en el exterior. Su recorrido más reciente fue en el exigente vóley francés, un antecedente que ilusiona de cara a lo que viene y que le aporta jerarquía internacional al equipo.

El nuevo refuerzo ya fue presentado en sociedad a través de la cuenta oficial del club. En el video de bienvenida, el opuesto se animó a hablar en español para presentarse.

Embed - Upcn Voley on Instagram: "Sumamos a Anthony Cherfan al equipo El opuesto norteamericano llega con formación en el vóley universitario de Estados Unidos y experiencia profesional en el exterior, con paso reciente por el vóley francés. Su llegada se da tras la desvinculación de Ronald Jiménez, a quien agradecemos el compromiso y el trabajo realizado durante su etapa en el club. Bienvenido @anthony.cherfan13 Vamos con todo!!! #DaleUPCN #LVA"
View this post on Instagram
