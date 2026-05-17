Schiapparelli destacó el crecimiento de San Martín y Fúnez celebró el regreso al gol: "Supimos dominar el partido"

Luego del triunfazo de San Martín en José Ingenieros, Alejandro Schiapparelli y Nazareno Fúnez analizaron el presente del equipo y coincidieron en destacar el crecimiento futbolístico del Verdinegro. El entrenador puso en valor la respuesta del plantel tras una semana “larga y atípica” por el cruce de Copa Argentina ante Platense, mientras que el delantero celebró haber podido reencontrarse con el gol.

“Fue una semana larga y atípica porque jugamos Copa Argentina el miércoles y estaban dadas las condiciones para quedarnos en Buenos Aires. Entrenamos en un lugar lindo, en el predio de la AFA. Estoy contento por los dos partidos que hicimos”, expresó Schiapparelli. Además, aseguró que ante Platense el equipo ya había mostrado señales positivas: “Competimos de igual a igual y tuvimos oportunidades de ganarlo. Todo lo bueno que hicimos el miércoles lo repetimos hoy frente a Almagro”.

El DT también analizó el desarrollo del encuentro y explicó dónde estuvo la clave para quedarse con los tres puntos: “En el primer tiempo se notaba que los podíamos lastimar, sobre todo en las transiciones. Recuperábamos la pelota y ellos quedaban mal parados. Tuvimos dos o tres claras donde hicimos todo bien y nos faltó tranquilidad para decidir mejor”. En ese sentido, resaltó el trabajo físico del equipo: “Venimos mejorando mucho en intensidad en los segundos tiempos. Tenemos dos equipos competitivos y eso es bueno para enfrentar esta clase de campeonatos”.

Por su parte, Nazareno Fúnez se mostró feliz por volver a convertir después de un tiempo complicado por las lesiones. “Fue un partido intenso, pero supimos imponer nuestro juego y dominar el partido. El resultado fue justo”, afirmó el delantero. Y agregó: “Había arrancado muy bien el año, pero por las lesiones no me pude sostener y no se me venían dando los goles. Lo importante es que volvimos a ganar de visitante y eso invita a seguir trabajando”.