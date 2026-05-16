River eliminó a Rosario Central en el Monumental y quedó a un paso del título

River Plate se impuso por 1-0 sobre Rosario Central y se clasificó a la final del Torneo Apertura . En un Estadio Monumental repleto, el Millonario logró vencer al Canalla con un gol de penal de Facundo Colidio . Gonzalo Montiel malogró una ejecución desde los doce pasos en el primer tiempo. El equipo de Eduardo Chacho Coudet jugará la final el 24 de mayo en Córdoba ante Argentinos Juniors o Belgrano. El árbitro Nicolás Ramírez tuvo una impecable actuación a pesar de las presiones que habría recibido en la previa del juego desde algunos dirigentes de AFA para favorecer al visitante.

El cuadro de Núñez impuso las condiciones en el primer tiempo, el cual estuvo atravesado por las constantes interrupciones y la fricción en la mitad de la cancha. A partir de la posesión de la pelota y de una asfixiante presión a la hora de recuperarla, anuló el juego del equipo de Jorge Almirón , que tuvo claros problemas para superar la mitad de la cancha.

Sebastián Driussi recibió una dura entrada sobre su rodilla derecha por parte de Franco Ibarra y se retiró del terreno entre lágrimas. River tuvo la posibilidad de adelantarse en el marcador desde el punto de penal a la media hora de juego. Gastón Ávila le pegó un codazo en la cara a Lucas Martínez Quarta y, tras la revisión en el VAR por parte de Nicolás Ramírez, Jeremías Ledesma le atajó el disparo a Gonzalo Montiel.

El inicio del complemento se desarrolló de la misma manera. River se adelantó en el marcador a los 16 minutos luego de que Ledesma le cometiera penal a Joaquín Freitas. Facundo Colidio fue el encargado de ejecutar la pena máxima y estampar el 1-0 con un remate sobre el palo derecho. El Canalla cambió de postura y equiparó el desarrollo desde entonces al jugar con otro ímpetu: estrelló dos tiros en el palo, el primero de estos tras una buena atajada de Santiago Beltrán. Sin embargo, el Millonario aguantó las arremetidas del final y se quedó con la clasificación a la final.

El enfrentamiento entre River y Central comenzó varios días atrás con una previa caldeada. Con el cruce entre Diego Milito y Di María como detonante por las controvertidas decisiones arbitrales en los cuartos de final.

El otro finalista saldrá entre Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba, quienes se enfrentarán el domingo a partir de las 17:00 en La Paternal. La definición del Torneo Apertura será el 24 de mayo a las 15:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La próxima presentación de River será el miércoles a las 21:30 contra RB Bragantino de Brasil en el Monumental, con el objetivo de sellar su clasificación en la Copa Sudamericana. Rosario Central, el mismo día desde las 19:00, recibirá en el Gigante de Arroyito a Universidad Central por la Libertadores.