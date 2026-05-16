domingo 17 de mayo 2026
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River eliminó a Rosario Central en el Monumental y quedó a un paso del título

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Con un gol de Facundo Colidio, el Millonario se convirtió en el primer clasificado a la final y espera por el ganador de Argentinos Juniors - Belgrano.

Por Redacción Tiempo de San Juan

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En el Estadio Más Monumental, River y Rosario Central ya juegan por la primera semifinal del Torneo Apertura 2026. El partido tuvo una previa picante luego de la polémica clasificación del Canalla. Desde el lado del Millonario hablaron de "guardia alta", mientras que del entorno de Ángel Di María se defendieron de las críticas y tildaron de "caretas" a los que hablaron. Esto se trasladó en una difícil bienvenida al campeón del mundo. "Seca nuca, Fideo seca nuca, Fideo seca nuca.", bajó de las tribunas en Núñez por parte de los hinchas del Millo.

En el inicio del partido, Sebastián Driussi sufrió una dura lesión en la rodilla al ir a disputar la pelota con Franco Ibarra. El delantero salió en camilla y llorando. En su lugar, el Chacho Coudet puso en la cancha a Joaquín Freitas.

Cuando se estaba por cumplir la primera media hora de juego, Gastón Ávila le pegó un codazo a Lucas Martínez Quarta en el área y, tras una revisión en el VAR, el Nicolás Ramírez señaló tiro penal. El encargado de cambiarlo por gol fue Gonzalo Montiel, pero no pudo en el mano a mano con Conan Ledesma, que adivinó el palo y mantuvo el arco en cero.

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Final del primer tiempo, River Plate 0, Rosario Central 0.

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El cuarto árbitro anunció 8 minutos de tiempo suplementario.

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¡Penal fallado!Gonzalo Montiel (River Plate) ha desperdiciado una ocasión inmejorable de anotar, remate con la diestra parado por bajo a la zurda.

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Decisión del VAR: Penalti River Plate.

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Ignacio Ovando (Rosario Central) Tarjeta amarilla para por juego peligroso.

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Remate errado por Aníbal Moreno (River Plate) remate con la diestra desde fuera del área que se le va por arriba del arco de libre directo.

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Remate errado por Joaquín Freitas (River Plate) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la zurda.

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Cambio en River Plate, entra al cancha Joaquín Freitas sustituyendo a Sebastián Driussi debido a una lesión.

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Franco Ibarra (Rosario Central) Tarjeta amarilla para por juego peligroso.

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Remate rechazado de Ángel Di María (Rosario Central) remate con la zurda desde el sector derecho del dentro del área. Asistencia de Enzo Giménez.

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Remate errado por Aníbal Moreno (River Plate) remate con la diestra desde fuera del área la pelota se pierde por el sector derecho de la arco.

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Empieza primera parte.

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¡El equipo confirmado de Rosario Central!

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Rosario Central salió al campo de juego para realizar la entrada en calor

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La intimidad del vestuario local en la previa de la semifinal del Torneo Apertura 2026

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Todo listo en el vestuario Canalla en el Monumental

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¡La formación confirmada de River!

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matias Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juan Curz Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

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Los últimos partidos de Rosario Central

  • Rosario Central 2-1 Racing | Torneo Apertura - Cuartos de final
  • Rosario Central 3-1 Independiente | Torneo Apertura - Octavos de final
  • Rosario Central 1-0 Libertad | Copa Libertadores
  • Rosario Central 1-1 Tigre | Torneo Apertura
  • UCV 0-3 Rosario Central | Copa Libertadores
  • Estudiantes (RC) 1-2 Rosario Central | Torneo Apertura

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El duelo de Coudet ante Central: su historia en el Canalla, las ofertas rechazadas y la frase premonitoria de Belloso

Cuando se rumoreaba que el Chacho podía llegar a River, el presidente del Canalla dijo que le resultaba "incómodo" y que había intentado llevarlo a Rosario varias veces.

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El aviso de Di Carlo antes de la semifinal entre River y Central: "Va a haber 15 millones de hinchas con la guardia alta"

El presidente millonario habló en medio de un clima enrarecido previo al duelo de semifinales ante el Canalla. "Esperemos que salga todo bien porque obviamente va a ser lo mejor para todos", sentenció.

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Buenas noticias para River: Montiel y Acuña forman parte de la lista de concentrados

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En qué canal de TV pasan River vs. Rosario Central, EN VIVO por el Torneo Apertura

El partido entre River y Rosario Central se podrá ver por televisión a través de ESPN Premium, pero para eso hay que tener contratado el Pack Fútbol. La señal se sintoniza mediante los siguientes canales, según tu operador:

Canales 123 y 603 de Cablevisión Digital, HD y Flow.

Canales 604 (SD) y 1604 (HD) de DirecTV.

Canales 113 (SD) y 1019 (HD) de Telecentro.

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Dónde ver online River vs. Rosario Central, EN VIVO por internet

River vs. Rosario Central, por las semifinales del Torneo Apertura, se podrá seguir desde una PC o cualquier dispositivo móvil a través del Pack Fútbol con Cablevisión Flow, Directv GO y Telecentro Play. A su vez, podrás seguirlo minuto a minuto a través de tycsports.com.

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Los datos de River vs. Rosario Central, por el Torneo Apertura

Hora: 19.30.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: Monumental.

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