Roly Rodríguez, el hombre diez en la época dorada y cerebro de este nuevo San Martín

San Martín lo necesitaba. Su nombre pesa como plomo y Rodolfo 'Roly' Rodríguez regresó a San Martín para sumarse al cuerpo técnico de Alejandro Chaparelli como ayudante de campo. El ex enganche, figura y emblema de la época dorada del Verdinegro, volvió al club que más quiere para arrimar el hombro en un momento clave: el equipo está necesitado de puntos y tiene que empezar la remontada para no bajarse de la pelea en la Primera Nacional.

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No es la primera vez que el Roly se pone el buzo de San Martín desde el banco, ya que fue uno de los que consiguió el ascenso con Antuña en el Gigante de Alberdi. Después emigró junto a ese cuerpo técnico a Orense de Ecuador, pero él se pegó la vuelta a San Juan a los meses.

Tras la salida de Ariel Martos, el que tomó el timón del barco fue Schiapparelli, y fue ese el momento para levantar el teléfono y darle sentido de pertenencia al equipo: "Me contactó el Chapa para ver si me interesaba sumarme al cuerpo técnico. Le dije que sí. Ayer hablé con Jorge (Miadosqui) y acordamos para volver”, le contó el propio Roly a Tiempo de San Juan.

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Rodríguez es una leyenda indiscutible de San Martín, recordado no solo por su liderazgo como capitán, sino por ostentar el récord histórico de ser el jugador con más partidos disputados en el Nacional B con la camiseta del Verdinegro. Con ser el ladero del Gringo, ya estaría cumpliendo su segundo ciclo en la conducción del primer equipo: "El objetivo es regresar. No sé si apurarse o no, pero eso se va viendo partido tras partido. El primer objetivo es acercarnos entre los ocho y entrar al reducido”.

Con Roly en el banco, San Martín suma no solo un ayudante. Suma historia, jerarquía y alguien que conoce el camino al ascenso de memoria. Este domingo tendrá un nuevo partido al frente: frente a Almagro desde las 15:30hs.