domingo 17 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sentido de pertenencia

Roly Rodríguez, el hombre diez en la época dorada y cerebro de este nuevo San Martín

Llegó para quedarse. Consiguió el ascenso con Antuña y luego emigró un tiempo a Orense de Ecuador, como mano derecha del Purruco. Hoy la historia es otra y un llamado lo hizo volver como ladero de Alejandro Schiapparelli. Regresó al club de sus amores lleno de experiencia y estratega para buscar llegar a Primera.

Por Antonella Letizia
image
image
image

San Martín lo necesitaba. Su nombre pesa como plomo y Rodolfo 'Roly' Rodríguez regresó a San Martín para sumarse al cuerpo técnico de Alejandro Chaparelli como ayudante de campo. El ex enganche, figura y emblema de la época dorada del Verdinegro, volvió al club que más quiere para arrimar el hombro en un momento clave: el equipo está necesitado de puntos y tiene que empezar la remontada para no bajarse de la pelea en la Primera Nacional.

Lee además
con baston, una silla y el corazon verdinegro: a los 86 anos emociono a todos para ver a san martin
Pequeña historia

Con bastón, una silla y el corazón verdinegro: a los 86 años emocionó a todos para ver a San Martín
en vivo, almagro vs. san martin: horarios, formaciones y por donde verlo
Primera Nacional

EN VIVO, Almagro Vs. San Martín: horarios, formaciones y por dónde verlo

No es la primera vez que el Roly se pone el buzo de San Martín desde el banco, ya que fue uno de los que consiguió el ascenso con Antuña en el Gigante de Alberdi. Después emigró junto a ese cuerpo técnico a Orense de Ecuador, pero él se pegó la vuelta a San Juan a los meses.

Tras la salida de Ariel Martos, el que tomó el timón del barco fue Schiapparelli, y fue ese el momento para levantar el teléfono y darle sentido de pertenencia al equipo: "Me contactó el Chapa para ver si me interesaba sumarme al cuerpo técnico. Le dije que sí. Ayer hablé con Jorge (Miadosqui) y acordamos para volver”, le contó el propio Roly a Tiempo de San Juan.

image

Rodríguez es una leyenda indiscutible de San Martín, recordado no solo por su liderazgo como capitán, sino por ostentar el récord histórico de ser el jugador con más partidos disputados en el Nacional B con la camiseta del Verdinegro. Con ser el ladero del Gringo, ya estaría cumpliendo su segundo ciclo en la conducción del primer equipo: "El objetivo es regresar. No sé si apurarse o no, pero eso se va viendo partido tras partido. El primer objetivo es acercarnos entre los ocho y entrar al reducido”.

Con Roly en el banco, San Martín suma no solo un ayudante. Suma historia, jerarquía y alguien que conoce el camino al ascenso de memoria. Este domingo tendrá un nuevo partido al frente: frente a Almagro desde las 15:30hs.

Temas
Seguí leyendo

La Reserva de San Martín rescató un empate ante Riestra y logró un poco de alivio en medio de un torneo complicado

San Martín perdió por penales ante Platense y se despidió de la Copa Argentina

Empate con sabor a poco: San Martín arrinconó a Patronato, pero no pudo darle el golpe final

Copa Argentina: San Martín hará hasta 18 horas de viaje y Platense solo 1 tras el cambio de sede

La Reserva de San Martín perdió con Belgrano en el Hilario Sánchez: Luchi Riveros marcó para el Verdinegro

Felipe Pigna, presente en la Expo Minera: firmó libros y vino acompañado de "Sarmiento", "San Martín" y otros próceres

River eliminó a Rosario Central en el Monumental y quedó a un paso del título

Omar Benavidez, la carta dorada de Desamparados: "Conseguimos lo que veníamos buscando"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
desamparados le gano a colon, se quedo con la finalisima y jugara el regional amateur
Fútbol local

Desamparados le ganó a Colón, se quedó con la finalísima y jugará el Regional Amateur

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Pesadilla en Concepción: tres ladrones maniataron a una familia y uno de ellos abusó sexualmente de una menor
De terror

Pesadilla en Concepción: tres ladrones maniataron a una familia y uno de ellos abusó sexualmente de una menor

Tras una serie de allanamientos, atraparon a los tres responsables del brutal asalto y abuso en Concepción: uno es menor
Investigación

Tras una serie de allanamientos, atraparon a los tres responsables del brutal asalto y abuso en Concepción: uno es menor

Policía controlando el ingreso en una escuela de San Juan.
La seguridad y el bolsillo

De "carga" a necesidad básica: el boom de los adicionales en la Policía de San Juan

Alivio en Pocito: encontraron a Ciro Gauna sano y salvo
Buenas noticias

Alivio en Pocito: encontraron a Ciro Gauna sano y salvo

(Imagen ilustrativa creada con IA)
Una obra esperada

Así será el gigante de la Costanera de San Juan: el nuevo Polideportivo Municipal de Chimbas

Te Puede Interesar

Bonos, acciones y fondos comunes de inversión: las apuestas de los inversores sanjuaninos para proteger su patrimonio y el papel de la minería
Finanzas

Bonos, acciones y fondos comunes de inversión: las apuestas de los inversores sanjuaninos para proteger su patrimonio y el papel de la minería

Por Redacción Tiempo de San Juan
River eliminó a Rosario Central en el Monumental y quedó a un paso del título
Torneo Apertura

River eliminó a Rosario Central en el Monumental y quedó a un paso del título

Roly Rodríguez, el hombre diez en la época dorada y cerebro de este nuevo San Martín
Sentido de pertenencia

Roly Rodríguez, el hombre diez en la época dorada y cerebro de este nuevo San Martín

Cómo es la ENERC desde adentro, a diez años de su apertura
Cultura

Cómo es la ENERC desde adentro, a diez años de su apertura

Tras una serie de allanamientos, atraparon a los tres responsables del brutal asalto y abuso en Concepción: uno es menor
Investigación

Tras una serie de allanamientos, atraparon a los tres responsables del brutal asalto y abuso en Concepción: uno es menor