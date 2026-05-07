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En Pocito

Felipe Pigna, presente en la Expo Minera: firmó libros y vino acompañado de "Sarmiento", "San Martín" y otros próceres

El reconocido historiador participó este jueves de una actividad en la Expo Minera 2026, donde firmó libros y presentó una iniciativa que une historia y transporte, acompañado por actores caracterizados como próceres argentinos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La segunda jornada de la Expo Minera 2026 sumó este jueves una presencia inesperada y muy convocante. El reconocido historiador Felipe Pigna llegó al predio de Pocito para participar de una actividad cultural que mezcló historia, identidad nacional y contacto directo con el público.

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Durante la tarde, el escritor estuvo firmando ejemplares y conversando con los visitantes en el stand de Aconcagua Transportes, en el marco de una iniciativa denominada “Un legado sobre ruedas”. La propuesta consiste en plotear camiones de la empresa con imágenes de distintos próceres argentinos, como una forma de transmitir un mensaje de unidad nacional a través de figuras históricas.

Entre los camiones exhibidos en la feria pudieron verse imágenes de Domingo Faustino Sarmiento, José de San Martín y Ángel Vicente Peñaloza, además de otros referentes históricos ligados a la construcción del país.

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La actividad llamó la atención de decenas de personas que se acercaron para saludar a Pigna, sacarse fotos y escuchar detalles sobre la propuesta. Según pudo observar Tiempo de San Juan en el lugar, el historiador explicó parte del sentido de la iniciativa y destacó la importancia de mantener viva la memoria histórica en espacios masivos y populares.

Pero el historiador no estuvo solo. La escena tomó un tono particular con la presencia de actores caracterizados como algunos de los próceres nacionales más reconocidos. En el stand podían verse representaciones de Manuel Belgrano, Martín Miguel de Güemes, Sarmiento, San Martín y el Chacho Peñaloza, quienes acompañaron la actividad y se transformaron en uno de los atractivos más fotografiados de la jornada.

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La participación de Pigna se dio en el marco de una segunda jornada de Expo Minera que volvió a mostrar una importante concurrencia en los distintos sectores del predio. Familias, estudiantes, empresarios y trabajadores recorrieron los stands luego de la reapertura de la feria, tras la suspensión parcial del miércoles por las fuertes ráfagas de viento Zonda.

Durante este jueves también visitaron la exposición el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros funcionarios y gobernadores invitados.

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