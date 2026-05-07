El CEO de Vicuña, Ron Hochstein, a Tiempo de San Juan: "Queremos estar listos para iniciar la construcción en el 2027"

El CEO de Vicuña, Ron Hochstein, habló en exclusiva con Tiempo de San Juan sobre los planes de la multinacional en la provincia. El ejecutivo remarcó que tienen previsto invertir 800 millones de dólares este año, para dejar todo listo y arrancar con la construcción de la mina en el 2027.

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Hochstein llegó a la provincia en el marco de la Expo San Juan Minera, que organiza Panorama minero en conjunto con el Gobierno de San Juan. Junto a la directora de Comunicaciones de Vicuña, Caterina Dzugala, el CEO recorrió los stands de la feria y respondió a la consulta de este medio.

"El presupuesto de Vicuña es para este año es de 800 millones de dólares, el cual se destina a mucho trabajo para prepararnos para la decisión de la construcción final que hemos anticipado para fin de año. Se está haciendo muchos trabajos tempranos en la tierra. Actualmente, tenemos varias personas de comunidades locales que han sido entrenadas para operar camiones y equipamiento de montaje", detalló.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "ENTREVISTA Ron Hochstein, el CEO de Vicuña, charló con Tiempo de San Juan en exclusiva. Habló sobre la inversión de 800 millones de dólares que proyectan hacer en la provincia. Los recursos serán destinados a la etapa previa de la construcción, que se proyecta para el 2027. Todos los detalles en www.tiempodesanjuan.com #mineria #vicuña #entrevista" View this post on Instagram

Hochstein indicó que están trabajando en algunas cosas con el Gobierno de San Juan "para llegar a acuerdos correspondientes" y en el RIGI. "Es una de las cosas que queremos cumplir en este 2026", agregó, para estar listos para la construcción el próximo año.