Con Orrego y Elsztain presentes, reactivaron la producción de Casposo en Calingasta

La mina Casposo volvió a operar tras varios años en estado de mantenimiento y una inversión superior a los USD 15 millones. El proyecto prevé generar exportaciones por unos USD 60 millones en 2026 y sostiene más de 300 empleos directos e indirectos, con fuerte participación de trabajadores y proveedores sanjuaninos. La reactivación se formalizó este martes con un acto encabezado por el gobernador Marcelo Orrego y el empresario Eduardo Elsztain , presidente de la compañía y uno de los principales referentes del sector privado argentino.

La reapertura marcó el relanzamiento oficial de un proyecto que ya había retomado la producción de oro durante los últimos meses, luego de permanecer varios años bajo un esquema de cuidado y mantenimiento. Según informó la empresa, la puesta en marcha demandó una inversión superior a los USD 15 millones destinados a exploración y reacondicionamiento de la planta.

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Del acto también participaron el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero; el CEO de Austral Gold, Stabro Kasaneva; y el gerente de Casposo, Rubén Femenía.

Casposo fue adquirida por Austral Gold en 2016 y operó hasta 2019, cuando la caída del contexto internacional para los metales llevó a paralizar la producción. Desde entonces, la compañía mantuvo tareas de exploración y conservación del yacimiento hasta concretar el regreso operativo, que comenzó a tomar forma a fines de 2024 con financiamiento para reacondicionar las instalaciones.

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La mina tiene una vida útil estimada entre seis y siete años y proyecta una producción cercana a las 120.000 onzas de oro equivalente. El esquema operativo contempla tanto producción propia como procesamiento de mineral de terceros, buscando consolidar a Casposo como un centro regional de procesamiento minero.

Durante el acto, Orrego destacó el impacto económico de la actividad minera en la provincia. “La minería tiene que ver con mejorar la vida de la comunidad. La ganancia de un gobierno es que haya más empleo, más valor agregado y que la gente elija vivir acá”, expresó.

Desde la empresa señalaron que para 2026 esperan exportaciones por aproximadamente USD 60 millones. Además, indicaron que la operación sostiene actualmente más de 300 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos, con un 99% de trabajadores sanjuaninos.

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En Calingasta, el proyecto también genera expectativas por el movimiento económico asociado a proveedores y servicios locales. Desde sectores vinculados a la actividad minera remarcaron en los últimos días el nivel de contratación de mano de obra del departamento y el impacto que la reactivación tiene sobre la economía regional.

La presencia de Eduardo Elsztain en San Juan no pasó desapercibida. El empresario controla compañías como IRSA, Cresud y el Banco Hipotecario, y en los últimos años amplió su participación en el negocio minero. En la provincia también tiene participación en el proyecto Hualilán, en Ullum, cuyo mineral se procesa en la planta de Casposo. La presencia de Eduardo Elsztain en San Juan no pasó desapercibida. El empresario controla compañías como IRSA, Cresud y el Banco Hipotecario, y en los últimos años amplió su participación en el negocio minero. En la provincia también tiene participación en el proyecto Hualilán, en Ullum, cuyo mineral se procesa en la planta de Casposo.