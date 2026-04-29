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Feria minera

La agenda femenina también tendrá protagonismo en un encuentro minero en San Juan

El 7 de mayo, el Estadio Bicentenario será sede de un encuentro femenino que reunirá a referentes del sector para debatir sobre inclusión, liderazgo y sostenibilidad en la industria minera en San Juan.

Por Elizabeth Pérez
(Imagen ilustrativa) Referentes nacionales e internacionales participarán de una jornada en San Juan, enfocada en el rol de las mujeres en la minería.

(Imagen ilustrativa) Referentes nacionales e internacionales participarán de una jornada en San Juan, enfocada en el rol de las mujeres en la minería.

La agenda de género ganará un espacio central en la feria minera que tendrá lugar en San Juan la próxima semana: habrá un encuentro que pondrá el foco en el rol de las mujeres dentro de la industria.

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La actividad se realizará el jueves 7 de mayo en el Estadio Bicentenario, en el marco de la 11 Expo San Juan Minera, y se desarrollará bajo el lema “Talento, Competitividad y Articulación para el Desarrollo”, con la participación de referentes nacionales e internacionales.

Según informaron desde la organización, la propuesta apunta a consolidar un espacio de intercambio y reflexión sobre los desafíos y oportunidades vinculados a la inclusión, el liderazgo femenino y la sostenibilidad en el sector minero, una industria clave para la economía de San Juan.

La agenda

La jornada comenzará a las 9 con un espacio de Networking & Coffee, orientado a fomentar la generación de contactos, alianzas y proyectos entre las participantes en un ámbito distendido previo a los paneles.

El evento contará con la participación de Gabriela Carranza, presidenta del Departamento Mujer de la Unión Industrial de San Juan, y Laura Hernández, integrante de Veladero y presidenta de la Comisión Directiva de Women in Mining Argentina, quienes serán anfitrionas del encuentro.

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A partir de las 10 se desarrollarán dos paneles principales. El primero, centrado en “Diversidad y Propósito en la Industria”, abordará el impacto de la inclusión en la transformación del sector. El segundo, “Comunicación, Sostenibilidad y Alianzas Globales”, analizará los desafíos actuales en materia de articulación y agenda internacional.

El evento es gratuito, con cupos limitados. Desde la organización indicaron que la inscripción previa es obligatoria y que se deberá presentar DNI físico para ingresar.

Organizado por el Departamento Mujer de la Unión Industrial de San Juan, Panorama Minero y Women in Mining Argentina, el encuentro se suma a una tendencia creciente dentro de la industria: incorporar la diversidad como parte de su estrategia de desarrollo.

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