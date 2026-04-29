Los cortes de calle de San Juan ya se pueden ver en una página web y en Google Maps: cómo funciona

Este miércoles, el Ministerio de Gobierno presentó la nueva herramienta digital que permite prever cambios de trayecto al circular por la provincia, ante cortes de calle e interrupciones en el tránsito. Tal como adelantó Tiempo de San Juan, el sistema está basado en la plataforma de Google Maps y extiende la posibilidad de localizar cortes de calle en cualquier dispositivo y en tiempo real.

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Tecnología Fin del caos en el tránsito en San Juan: los cortes de calles por obras ahora aparecerán en Google Maps

Al acceder a la web cortesdecalles.sanjuan.gob.ar se puede visualizar un mapa interactivo que muestra los puntos específicos del tránsito sanjuanino que se encuentran interrumpidos por obras de mantenimiento u otras actividades, así como ver el tiempo que durará el procedimiento, filtrar por departamentos o incluso buscar por calles en particular, dándole al usuario la posibilidad de observar los tramos cerrados al tráfico.

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Esta información también puede observarse a través de Google Maps, tanto en PC como en su versión de app para móviles, al activar la capa “Tráfico” en su plataforma.

Durante la presentación del sistema, la ministra de Gobierno Laura Palma expresó: “Esta medida es un mecanismo tendiente a poder dar un mayor ordenamiento del tráfico, al alcance de todas las personas que son usuarias de la RedTulum como de quienes se desplazan en otros vehículos, accesible desde el celular e incorporado a algo sencillo de manejar como Google Maps”.

Palma enfatizó además que esta herramienta digital tendrá funciones de gran importancia: “Toda esta información se ve en tiempo real, lo cual permite planificar cualquier tipo de viaje. Pero además los sanjuaninos van a poder contar con la posibilidad de avisar sobre cortes que no hayan sido notificados, permitiendo a los ciudadanos contribuir en los esfuerzos del gobierno provincial por ordenar el tránsito y modernizar la movilidad urbana”.

Por su parte, el secretario de Tránsito y Transporte Marcelo Molina se refirió a los aspectos técnicos de la web, resaltando el valor de la integración de esta plataforma con Google Maps para una identificación puntual de los cortes: “Es positivo contar con una ayuda de este tipo en una provincia que crece con cada vez más obras”.