Condenan a tres hombres por amenazar a un vecino por un supuesto cobro de droga en 25 de Mayo

En una resolución dictada por la jueza Mabel Moya, tres hombres oriundos de Casuarinas, 25 de Mayo, fueron condenados a la pena de un año de prisión de condicional. El fallo recayó sobre Manuel Jesús Mariño Aguirre, un empleado rural de 19 años; Jorge Luis Pizarro, oficial de albañilería de 32 años; y Franco Daniel Riveros Pizarro, de 32 años , quien se desempeña en el alquiler de elementos para eventos y es pensionado tras haber sufrido un ACV. Todos fueron considerados autores del delito de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego.

El violento episodio que motivó la sentencia ocurrió el pasado 24 de abril, alrededor de las 18:30 horas. Según la formalización de la causa, los tres implicados irrumpieron en el domicilio de un hombre de apellido Ibáñez, ubicado en mismo departamento. Una vez en el interior de la vivienda, el grupo le exigió violentamente el pago de una suma de dinero presuntamente vinculada a la comercialización de estupefacientes, lo que derivó en una gresca inicial entre los presentes.

WhatsApp Image 2026-04-29 at 11.56.29 Miembros de UFI Genérica: fiscal Daniela Pringles, auxiliar Rodrigo Herrara y ayudante fiscal Paula Amarfil

La tensión escaló rápidamente cuando uno de los sujetos de apellido Pizarro extrajo un arma de fuego para reforzar la exigencia del dinero. Tras un segundo enfrentamiento físico, los agresores se retiraron del inmueble y abordaron un automóvil Ford Focus de color negro. Sin embargo, antes de abandonar la escena, la violencia se trasladó al exterior: desde el vehículo, se efectuaron disparos contra la casa.

WhatsApp Image 2026-04-29 at 11.56.30 (1) Jueza de Garantías, Mabel Moya

La investigación fiscal reveló la gravedad del ataque al constatar que se realizaron cuatro disparos en total contra la vivienda de Ibáñez. Las pericias confirmaron la presencia de cuatro orificios de bala localizados en una de las ventanas del domicilio, evidenciando el peligro al que estuvo expuesta la víctima.

Pese a la contundencia de los disparos contra la estructura, la calificación legal final permitió que los tres acusados evitaran la prisión efectiva. Además de la condena, tienen prohibido acercarse al denunciante y a toda su familia.