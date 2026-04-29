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Villa Krause

Arrestan a dos hombres en Rawson por discutir e insultar a policías

Miembros de la Comunal de Rawson le abrieron un expediente contravencional. Uno de ellos es un reconocido delincuente que contaba con pedido de captura.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En un procedimiento realizado durante la noche del martes, personal de la Policía Comunal de Rawson detuvo a dos sujetos en la intersección de calle Alvear y Boulevard Sarmiento. El hecho se desencadenó pasadas las 20:50 horas, luego de que un requerimiento del sistema de emergencias alertara sobre la presencia de dos hombres que merodeaban la zona en actitud sospechosa, observando con detenimiento los locales comerciales del sector con aparentes intenciones de cometer un ilícito.

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Al arribar el patrullero, a cargo del cabo primero Ernesto Heredia, los sospechosos reaccionaron de manera violenta ante la presencia de los uniformados. Lejos de acatar las directivas de la autoridad, ambos individuos se ofuscaron y comenzaron a proferir insultos contra los efectivos actuantes. Esta conducta derivó en la inmediata aprehensión de los sujetos, quienes fueron trasladados a la sede de la Comisaría 6ta.

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Los arrestados fueron identificados como Ramiro Matías Salinas, de 36 años -oriundo de Buenos Aires- y Emiliano Emmanuel Mercado, de 34 años, de Villa Krause. Este último es un conocido delincuente de la zona que ya contaba con pedidos de captura. Debido a los desmanes ocasionados en la vía pública y la falta de respeto a la autoridad, se les inició el expediente contravencional.

La causa quedó bajo la órbita del Primer Juzgado de Faltas, tras la intervención de los artículos 117° y 118° de la Ley 941-R.

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