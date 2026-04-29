Video: eligió una moto estacionada en pleno centro, en segundos la destrabó y se fue andando

El momento en que la moto que estaba estacionada en una vereda de Capital fue robada.

Un delincuente robó una moto en pleno centro de Capital en cuestión de segundos. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y el propietario del rodado difundió el video con la esperanza de recuperar su vehículo.

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El episodio ocurrió el pasado lunes, después de las 22, en la intersección de avenida Rioja y calle San Luis. Toda la secuencia fue captada por una cámara de seguridad de la zona.

En las imágenes se observa cómo el sujeto se acerca a la moto estacionada, se sube y comienza a avanzar por la vereda. Segundos después, retira una tapa del vehículo, logra destrabarlo, guarda la pieza en una bolsa, mira hacia ambos lados para asegurarse de que nadie lo observe y finalmente se marcha conduciendo la motocicleta.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Robo de moto en Capital: piden ayuda para recuperarla El robo de una motocicleta ocurrió el lunes por la noche, después de las 22, en la intersección de avenida Rioja y calle San Luis. Un delincuente logró destrabar el vehículo en pocos segundos y escapó, en una secuencia que quedó registrada por cámaras de seguridad. La moto sustraída es una Motomel Fusión, dominio 389 FCK. Su propietario solicita la colaboración de la comunidad para poder recuperarla. Quienes tengan información pueden comunicarse al 2645899298. Más info en @tiempodesanjuan #moto #robo #capital #video #tiempodesanjuan" View this post on Instagram

El rodado robado es una Motomel modelo Fusión, dominio 389 FCK. Su dueño, identificado como Pablo, compartió el video con el medio Tiempo de San Juan y solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero del vehículo.

“Estoy haciendo todo lo posible por recuperarla”, expresó. Además, pidió que cualquier persona que tenga información se comunique al número 2645899298.