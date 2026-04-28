Video impresionante: la noche se hizo día en Buenos Aires por la caída de un meteoro

Vecinos de Buenos Aires y hasta de Uruguay lograron observar este lunes por la noche la caída de un bólido o meteoro y varias personas se sorprendieron ante la luz intensa que generó durante segundos.
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El fenómeno se observó este lunes, pasadas las 22:50 y se pudo apreciar también desde Uruguay. El último hecho similar en San Juan.
Vecinos de Buenos Aires y hasta de Uruguay lograron observar este lunes por la noche la caída de un bólido o meteoro y varias personas se sorprendieron ante la luz intensa que generó durante segundos.
Este lunes, pasadas las 22.50, los vecinos de Buenos Aires y parte de Uruguay fueron protagonistas de la caída de un meteoro que por segundos iluminó el cielo.
Durante horas las redes sociales se llenaron de videos del momento del pasaje del bólido en diversos puntos de la provincia.
Un bólido es un meteoro excepcionalmente brillante que ingresa a gran velocidad en la atmósfera terrestre. Al interactuar con el aire, se calienta y produce una luz muy intensa, que incluso puede ir acompañada de ondas sonoras.
La última vez que un fenómeno similar se registró en San Juan fue el pasado 13 de abril, cuando el meteoro fue observado desde el Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO).