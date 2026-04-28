Cinco muertes y una condena: 17 años de prisión para el joven que provocó una tragedia al volante

Este lunes, el Tribunal de Sentencia de Salta, integrado por los jueces Gabriela Romero Nayar, Victoria Montoya Quiroga y Pablo Farah, dictó una condena de 17 años de prisión para Luciano Nahir López, hallado culpable de la quíntuple tragedia ocurrida el 17 de marzo de 2024 en la avenida Paraguay.

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El joven de 21 años fue condenado por cinco hechos de homicidio con dolo eventual, además de dos casos de lesiones graves y dos de lesiones leves, tras haber embestido a un grupo de peatones a la salida de un boliche.

El fiscal Daniel Espilocín sostuvo durante el debate que el hecho "no fue un accidente", sino una conducta temeraria donde el imputado pudo prever el resultado fatal y decidió continuar con su accionar. Las pruebas presentadas fueron contundentes:

-Exceso de velocidad: López conducía a 103,2 km/h en una zona urbana donde el límite es de 60 km/h, y de apenas 20 km/h en horarios de salida de locales bailables.

-Alcohol al volante: el análisis toxicológico reveló que el conductor tenía 1,62 g/l de alcohol en sangre, lo que representa más del triple de lo permitido por la ley nacional y viola la normativa de Tolerancia Cero vigente en Salta.

-Conducta temeraria: Según las cámaras de seguridad y pericias, el joven cruzó semáforos en rojo y realizó maniobras bruscas sin intentar frenar antes del impacto, limitándose solo a realizar un cambio de luces.

El siniestro terminó con la vida de Florencia Acosta, Sergio Veisaga, Nahuel Brian Digan, Karen Marín y Ruth Tabarcache. Además de las víctimas fatales, otras seis personas resultaron heridas en el hecho ocurrido en una de las arterias más transitadas de la capital salteña.

Durante el juicio, la defensa de López intentó encuadrar el caso como un "homicidio culposo", pero el tribunal rechazó esta postura de forma unánime, validando la tesis de la fiscalía sobre el dolo eventual. Incluso se investiga a una testigo de la defensa por posible falso testimonio, luego de que se detectaran inconsistencias y sospechas de pedidos de dádivas para favorecer al acusado.

Tras la lectura del veredicto, los magistrados ordenaron el traslado inmediato de Luciano Nahir López a la Unidad Carcelaria 1, donde comenzará a cumplir su condena. Asimismo, se dispuso el decomiso del vehículo utilizado durante la madrugada de la tragedia.

La querella, que había solicitado una pena de 20 años, se mostró conforme con la severidad del fallo, que marca un hito en la jurisprudencia de delitos viales en el país.

Fuente: La Voz