Tragedia: dos camiones chocaron contra un cartel que cayó desde la autopista y mató a un policía

Un oficial de la Policía de la Ciudad murió esta tarde al ser golpeado por un cartel de señalización, que cayó desde la autopista 25 de Mayo por el choque de dos camiones, en el barrio porteño de Flores.

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El hecho ocurrió en Membrillar y Teniente Coronel Casimiro Recuero, donde la víctima, miembro de la Comisaría Vecinal 7A, prestaba servicio cuando fue aplastado por el cartel.

El rodado de gran porte circulaba en sentido a la Ciudad de Buenos Aires cuando, por circunstancias que son motivo de investigación, el camionero perdió el control a la altura de Carabobo e impactó contra la defensa de la traza y un poste, dejando colgado el cartel.

Otro camión que venía por detrás colisionó con el objeto por segunda vez y provocó su descenso hacia la vía pública hasta que aplastó al damnificado, cuyo deceso fue constatado por una ambulancia del SAME concurrió de emergencia al lugar.

La Justicia interviene en el caso y trata de determinar las circunstancias del suceso que conmocionó a los vecinos de la zona.

Facundo, testigo de la situación, describió, en declaraciones al canal Crónica TV, que el cartel era “verde, tenía las letras blancas e indicaba las bajadas de la autopista”.