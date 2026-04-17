Un policía sanjuanino admitió que abusó de una nena de 11 años y fue condenado: quedó libre

Este viernes tuvo fin una causa de abuso que tuvo en la mira a un policía sanjuanino y donde la víctima fue una nena de 11 años. Como así también, fue un hecho que tuvo muchísima repercusión social en la provincia ya que la familia salió a las calles pidiendo justicia .

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Tras más de un año de investigación y tras el fuerte impacto que generó la detención inicial en el departamento de Rawson, el efectivo identificado como Abel Alejandro Rojas (ex cabo) fue condenado mediante un juicio abreviado. El acuerdo fue alcanzado entre el defensor Fernando Bueno de la Cruz y el fiscal Raúl Iglesias (UFI ANIVI).

Finalmente, el juez de Garantías, Matías Parrón, homologó el acuerdo y condenó a Rojas a la pena de 3 años de prisión condicional por ser autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple (reiterado en más de tres hechos) agravado por la guarda.

A pesar de la gravedad de la calificación y de que el imputado admitió su culpabilidad para acceder al juicio abreviado, la escala penal permitió que la ejecución de la pena no sea efectiva. Por este motivo, y tras dictarse la sentencia, el acusado recuperó la libertad, aunque deberá cumplir con reglas de conducta estrictas para no caer en prisión.

La investigación comenzó formalmente a mediados de 2024. En aquel entonces, la denuncia indicaba que los abusos habrían ocurrido en una vivienda de Rawson, aprovechando la cercanía y el vínculo de confianza (guarda) que el ex policía mantenía con el entorno de la menor.