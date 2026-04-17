El tremendo susto que se llevó el influencer colombiano que es furor en Jáchal: "Era para un incendio grandísimo"

Un verdadero susto fue el que vivió Juan Carlos Ospina , el influencer colombiano que se convirtió en un personaje popular en Jáchal gracias a su trabajo en el mundo de la estética y su fuerte presencia en redes sociales. En las últimas horas, contó que su local, Bratzy Jáchal, estuvo a punto de incendiarse en un episodio que pudo haber terminado mucho peor.

Creer o reventar ¿Macumba en Jáchal? Denunciaron la aparición de más de 100 fotos con cruces y un cura salió a hablar del caso

A través de sus redes, el joven relató el dramático momento: “Pasó algo súper grave. Por poquito nos quedamos sin Bratzy. En el día de ayer se prendió algo que había en el local y empezó a hacer fuego. No sé cómo se apagó eso”.

Según detalló, las llamas alcanzaron parte de la mercadería y provocaron pérdidas. “Cajas de maquillaje quemadas, nutriciones derretidas. Eso era para un incendio grandísimo, pero gracias a Dios se apagó. Eso era para que se incendiara, pero no”, expresó.

El hecho no dejó heridos, pero sí daños materiales y mucha preocupación en el entorno del influencer, que en los últimos meses logró consolidarse como uno de los estilistas más requeridos del departamento.

Ospina, de 27 años, llegó desde Colombia siendo muy joven y encontró en Jáchal el lugar para crecer. Hoy es conocido como el “estilista de las jachalleras” y el creador de Bratzy, un local ubicado a pocas cuadras de la plaza donde vende productos de belleza y asesora personalmente a sus clientas.

Con una comunidad en redes que no para de crecer, combina su trabajo con contenido donde enseña técnicas de maquillaje y realiza sorteos, lo que lo convirtió en un verdadero influencer local.

Esta vez, su emprendimiento estuvo en riesgo. Y aunque todo quedó en un gran susto, el propio Juan lo resumió con claridad: fue una situación que “era para un incendio grandísimo”.