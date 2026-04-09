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Mejora en salud: 38 sanjuaninos que viajaban 170 km para dializarse, ahora pueden hacerlo en su departamento

Desde el pasado lunes, funciona en el Hospital de Jáchal la Unidad de Diálisis de la zona. El Ministro de Salud recorrió el lugar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Hospital San Roque, de Jáchal, ya cuenta con su Unidad de Diálisis.&nbsp;

El Hospital San Roque, de Jáchal, ya cuenta con su Unidad de Diálisis. 

La salud pública en el norte sanjuanino dio un giro concreto esta semana: 38 pacientes de Jáchal que hasta ahora debían viajar unos 170 kilómetros varias veces por semana para recibir tratamiento de diálisis, ya pueden hacerlo sin salir de su departamento. Desde este lunes 6 de abril, la nueva Unidad de Diálisis del Hospital San Roque comenzó a funcionar y atendió a sus primeros usuarios.

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El dato no es menor. Para quienes dependen de este tratamiento, los traslados no eran esporádicos: implicaban recorridos constantes hacia la capital provincial que, acumulados, podían superar los 4.000 kilómetros mensuales. El impacto no solo era económico, sino también físico y emocional, tanto para los pacientes como para sus familias.

La apertura del servicio, que cuenta con 9 sillones, salas de aislamiento y sala de tratamiento de agua; llega después de años de reclamos de la comunidad. Ahora, la posibilidad de dializarse cerca de sus hogares modifica de manera directa la rutina de casi 40 familias. Menos horas en la ruta se traducen en más tiempo en casa y en una mejor calidad de vida para personas que atraviesan tratamientos prolongados y exigentes.

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Durante una recorrida por el hospital realizada este miércoles, el ministro de Salud, Amílcar Dobladez, puso el foco en ese cambio cotidiano más que en la obra en sí. Según explicó, la descentralización del servicio apunta justamente a evitar el desarraigo que implicaban los viajes y a acercar prestaciones complejas a zonas alejadas de los grandes centros urbanos.

Por otra parte, el Ministro recordó que, recientemente se cumplió un año de la reapertura del servicio de Maternidad, donde ya nacieron 252 jachalleros, y destacó la incorporación de prestaciones como oncología, ginecología, pediatría, tomografía y mamografía, además de la reciente inauguración de la terapia intensiva, considerada un paso previo fundamental para la puesta en marcha de la diálisis.

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“Esta es la descentralización real, con hechos, que es lo que nos pide el gobernador -Marcelo Orrego-, que nos marcó este camino desde el inicio de la gestión”, enfatizó.

Como dato significativo, Dobladez confirmó que el Hospital San Roque de Jáchal ya recibe pacientes incluso de la provincia de La Rioja, consolidándose como uno de los centros de mayor complejidad de la provincia, junto con el Hospital Guillermo Rawson y el Marcial Quiroga.

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