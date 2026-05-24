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Piden cadenas de oración para un profesor sanjuanino que está grave

El pedido fue difundido por la comunidad educativa de un colegio de San Martín. El docente permanece internado en coma farmacológico desde el sábado y no trascendieron detalles sobre su estado de salud.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Durante los últimos días, la comunidad del Colegio Secundario Augusto Pulenta, en San Martín. La institución difundió un mensaje solicitando cadenas de oración por el profesor Mario Fernández, quien atraviesa un delicado estado de salud.

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El pedido se conoció a través de un comunicado institucional que rápidamente comenzó a circular en redes sociales: “A toda la comunidad, no importa el credo que profese, pedimos cadena de oración por nuestro compañero de trabajo, prof. Mario Fernández, rogando al Altísimo por su pronta recuperación. Mario querido, que Dios te dé la sanidad que necesitas”.

Según indicaron allegados, el docente permanecía el último sábado en coma farmacológico. Hasta el momento, no se brindaron precisiones oficiales sobre la enfermedad que padece ni mayores detalles sobre su evolución.

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Tras la difusión del comunicado, numerosos mensajes de apoyo y acompañamiento comenzaron a multiplicarse. “Vamos Mario, a ponerle todas las ganas para salir adelante con la protección de Dios, nuestro Señor”, expresó una persona. Otro mensaje señaló: “Oramos por su salud, profe Mario, para que Dios traiga sanidad y pronta recuperación a su vida. Lo apreciamos mucho”.

También hubo palabras que destacaron su trayectoria: “Gran persona, excelente docente y un profesional con una enorme responsabilidad pública desde hace décadas y de una intachable trayectoria. Pedimos por su pronta y total recuperación y mucha fuerza a su familia”.

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