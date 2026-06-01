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La advertencia de Salud Pública para los sanjuaninos que viajan al Mundial

Ante el movimiento internacional que generará la Copa del Mundo, recomiendan completar las dosis de una importante vacuna y consultar ante síntomas compatibles con la enfermedad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Ante la proximidad del Mundial de Fútbol 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, las autoridades sanitarias de San Juan lanzaron una campaña de concientización destinada a quienes tengan previsto viajar a alguno de los países anfitriones.

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Bajo el lema "Por un Mundial de Fútbol Seguro", desde el Ministerio de Salud recordaron la importancia de contar con el esquema de vacunación completo contra el sarampión, una enfermedad viral altamente contagiosa que ha registrado brotes en distintos países durante los últimos años.

La recomendación está dirigida especialmente a los viajeros que asistirán a la máxima cita del fútbol mundial. En ese sentido, se solicita verificar el carnet de vacunación y, en caso de tener dosis pendientes o un esquema incompleto, aplicarse la vacuna antes de emprender el viaje.

Para facilitar el acceso a la inmunización, las personas pueden acercarse al Vacunatorio Central, a los vacunatorios de hospitales, centros de salud y también al Vacunatorio Móvil.

Además, las autoridades sanitarias advirtieron que quienes durante su estadía en el exterior o al regresar presenten síntomas compatibles con sarampión, como fiebre alta y erupciones en la piel, deben consultar de manera inmediata a un médico para recibir atención y evitar posibles contagios.

Desde Salud Pública remarcaron que la vacunación es una de las herramientas más efectivas para prevenir enfermedades y proteger tanto a los viajeros como a la comunidad en general.

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