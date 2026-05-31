Tembló en San Juan: ¿lo sentiste?

Un temblor de magnitud 4,4 volvió a sacudir la tarde de este domingo en San Juan y reactivó la atención de los sanjuaninos en una jornada atravesada por la actividad sísmica. El evento fue confirmado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), que precisó que se produjo a las 19:18.

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El epicentro se localizó a 38 kilómetros al noreste de la capital provincial, a 48 kilómetros al norte de Caucete y a unos 190 kilómetros de Mendoza. Además, tuvo una profundidad considerable, de 108 kilómetros, un factor que suele atenuar sus efectos en superficie.

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Si bien el movimiento fue percibido por algunos vecinos, sobre todo en reposo o en espacios cerrados, no se reportaron daños materiales ni personas afectadas, según los primeros relevamientos.

La secuencia sísmica de la tarde había comenzado antes. Cerca de las 18:34, un fuerte sismo de magnitud 6 se registró en Chile y también se hizo sentir en distintas zonas del oeste argentino, incluyendo San Juan.

Ese evento tuvo su epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Valparaíso, a 105 kilómetros al sur de Los Vilos y a 130 kilómetros al noroeste de Santiago, con una profundidad de 23 kilómetros, bastante menor que la del movimiento registrado luego en territorio sanjuanino.