sábado 30 de mayo 2026

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Pronóstico

El clima en San Juan: el sábado trae un sube y baja para estar atento

Planificá el comienzo de tu fin de semana, bien informado sobre el pronóstico del clima.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El sábado 30 de mayo el tiempo en San Juan se presentará estable y sin precipitaciones, con cielo despejado o apenas algo de nubosidad.

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La temperatura máxima rondará los 19°C, mientras que la mínima se ubicará en valores bajos durante la mañana, en línea con el descenso térmico típico del cierre del mes.

Esta amplitud térmica será la clave del día. Los sanjuaninos que salgan a primera hora necesitarán un buen abrigo. Por la tarde, el ambiente se tornará templado y agradable. Hacia la noche, el descenso volverá a sentirse con fuerza.

El viento será un factor a favor: se espera circulación leve, sin ráfagas significativas.

La humedad se mantendrá moderada y el aire seco continuará predominando, sin fenómenos relevantes.

Así las cosas, el sábado se perfila como una jornada modelo del otoño sanjuanino: cielo limpio, temperaturas moderadas y condiciones estables. Un respiro antes de la llegada de los primeros fríos más intensos de junio.

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