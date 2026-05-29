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Barassi llegó a San Juan y recordó el insólito lugar donde vivió gran parte de su infancia

El conductor regresó a la provincia este jueves, recorrió el centro sanjuanino y compartió un video cargado de nostalgia, donde evocó su niñez y sorprendió al revelar el particular sitio donde pasó sus primeros años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El reconocido conductor y actor Darío Barassi volvió a pisar suelo sanjuanino y no dejó pasar la oportunidad de reconectar con sus raíces. Este jueves, el también humorista recorrió el centro de la ciudad, se reunió con amigos y compartió en redes sociales un video que rápidamente despertó la nostalgia de sus seguidores.

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“Mi recorrido por mis calles sanjuaninas. LPM cómo pasó el tiempo”, escribió Barassi junto a las imágenes en las que se lo ve caminando por la tradicional avenida Ignacio de la Roza, en el tramo comprendido entre avenida Alem y calle Santiago del Estero. Allí, entre veredas conocidas y rincones cotidianos, el conductor fue hilando recuerdos de su infancia.

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En ese recorrido íntimo y cargado de memoria, hubo una revelación que llamó especialmente la atención. Al detenerse frente a un viejo edificio, Barassi sorprendió al contar: “Mi infancia en la cochería San José”, dijo, mientras mostraba las puertas del lugar.

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El comentario no pasó desapercibido. La mención a una cochería como parte de su niñez generó sorpresa y curiosidad, sumando un tono aún más particular al relato. Sin embargo, lejos de cualquier dramatismo, el conductor lo expresó con el humor y la naturalidad que lo caracterizan, dejando entrever una historia personal atravesada por anécdotas poco comunes.

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