El reconocido conductor y actor Darío Barassi volvió a pisar suelo sanjuanino y no dejó pasar la oportunidad de reconectar con sus raíces. Este jueves, el también humorista recorrió el centro de la ciudad, se reunió con amigos y compartió en redes sociales un video que rápidamente despertó la nostalgia de sus seguidores.

Pasó en la TV La broma de un participante que hizo ilusionar a Darío Barassi con un "sanjuanino": el video

Redes Darío Barassi mostró la secuela de un accidente y largó una llamativa reflexión: qué dijo

“Mi recorrido por mis calles sanjuaninas. LPM cómo pasó el tiempo”, escribió Barassi junto a las imágenes en las que se lo ve caminando por la tradicional avenida Ignacio de la Roza, en el tramo comprendido entre avenida Alem y calle Santiago del Estero. Allí, entre veredas conocidas y rincones cotidianos, el conductor fue hilando recuerdos de su infancia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2060474865606443359&partner=&hide_thread=false Barassi llegó a San Juan y recordó el insólito lugar donde vivió gran parte de su infancia pic.twitter.com/mFLMITkuCw — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 29, 2026

En ese recorrido íntimo y cargado de memoria, hubo una revelación que llamó especialmente la atención. Al detenerse frente a un viejo edificio, Barassi sorprendió al contar: “Mi infancia en la cochería San José”, dijo, mientras mostraba las puertas del lugar.

image

709728975_18598834303034540_9021629371553813866_n.

El comentario no pasó desapercibido. La mención a una cochería como parte de su niñez generó sorpresa y curiosidad, sumando un tono aún más particular al relato. Sin embargo, lejos de cualquier dramatismo, el conductor lo expresó con el humor y la naturalidad que lo caracterizan, dejando entrever una historia personal atravesada por anécdotas poco comunes.