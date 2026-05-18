Darío Barassi mostró la secuela de un accidente y largó una llamativa reflexión: qué dijo

En el universo del espectáculo, Darío Barassi es sinónimo de humor, carisma y espontaneidad. Sin embargo, detrás del personaje que conquista a la audiencia cada noche desde la pantalla chica, existe un costado íntimo y reflexivo que el propio conductor no duda en mostrar cuando la ocasión lo amerita. Así ocurrió en las últimas horas, cuando Barassi sorprendió a sus seguidores con una publicación en la que, lejos de los sketches y las bromas, eligió compartir una mirada profunda sobre las marcas que deja la vida, tanto en el cuerpo como en el alma.

Todo comenzó con una imagen sencilla pero significativa: una fotografía de su pierna, en la que se ve una pequeña herida cocida, y un texto en el que expone el origen de su última cicatriz. “Conocí a una tarotista que me dijo ‘Tranquilo, te morís viejo, pero lleno de cicatrices’”, escribió el conductor de Ahora Caigo (El Trece), dando inicio a una reflexión sobre el valor simbólico de las huellas que acumula el paso del tiempo. El conductor, fiel a su estilo, no perdió el humor y aclaró: “Estéticas no son, tengo tres ya. Pero son historias, son marcas, son recorrido, son enseñanzas. Hasta lindas las veo”.

Lejos de preocuparse por la apariencia, Barassi eligió resignificar esas heridas como parte de su recorrido personal. “Abrazamos las cicatrices, las hacemos carne y seguimos adelante con ellas. Con el cuerpo, el alma y la mente reversionados. No fue nada grave, no es ese el tema o el foco de este posteo. Amaneció profundo el gordito. Además, me hacen un poco más sexy, ¿no?”, sentenció, cerrando su reflexión con esa cuota de picardía y autenticidad que lo caracteriza.

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La publicación cosechó reacciones entre sus seguidores, quienes inundaron la sección de comentarios con mensajes de apoyo, empatía y cariño. “Yo amo las cicatrices. Son las que muestran que el cuerpo sanó”; “Te queremos, Darío”; “Me gusta esta onda de reflexiones, Dari”; “Los mimos hacen que te cures rápido”; “Las cicatrices que llevamos en el alma son invisibles pero nosotros sabemos que están”, fueron solo algunos de los mensajes que destacaron el impacto emocional de su relato y el vínculo especial que Barassi supo construir con su público.

No es la primera vez que el conductor se permite abrir las puertas de su intimidad y dejar ver su costado más vulnerable. Aunque la risa y la energía positiva son marcas registradas en su carrera, también supo conmover y emocionar con publicaciones dedicadas a los afectos más importantes de su vida. En noviembre pasado, por ejemplo, Barassi conmovió a sus seguidores con un extenso y sentido posteo en homenaje a su mamá, Laura, al cumplirse dos años de su fallecimiento. En ese texto, el conductor relató el significado especial de las señales que percibe como guiños de su madre, como la aparición de una mariposa blanca durante el desayuno: “Me quiero hacer cargo de algo. Hoy me desperté y mientras desayunaba apareció una mariposa blanca. Se quedó buen rato, algo quería. Siempre que eso pasa o que hay un viento abrisado la siento a mi vieja. Siento que es ella. Le hablo. Me sonrío. Me duele y también me gusta”.

El homenaje incluyó detalles cotidianos y recuerdos compartidos, cargados de nostalgia y ternura. “Hoy tenía pensado ir al cementerio, lo que intento cada vez que estoy en San Juan, porque me hace bien. Pero el plan cambió. Me llega un mensaje de mi mujer deseando estar cerca en un día especial. Y recién ahí caí en la cuenta de qué día era hoy y por qué esa mariposa blanca se quedaba ahí mirándome juzgona como diciendo ‘gordo aflojá al desayuno de hotel y rajá a darme amor y flores’. Jajaja te imagino diciéndolo vieja querida”.

Con la honestidad que lo caracteriza, Barassi compartió también cómo decidió homenajear a su madre en ese día tan particular: “Hoy hace dos años que te fuiste, viejita querida. Me bañé y vine rápido. No hay flores frescas así que hice lo que pude. Encontré unas disecadas por el sol sanjuanino intenso, pero a vos te encantaba secar flores bordó y hacer ese popurrí con olor rico. Junté unas piñas que había, que también me recuerdan a vos y tus copones de piñas para Navidad por toda la casa. Y también acomodé el llamador de sueños que siempre la Pipi mayor chequea que esté cuando venimos. Tarea cumplida”.

A lo largo de los años, Barassi se ganó el cariño del público no solo por su talento y humor, sino también por su capacidad para conmover y abrirse sin filtros. Ya sea reflexionando sobre las cicatrices que deja la vida o recordando con amor a su madre, el conductor demuestra que el éxito verdadero radica en abrazar la propia historia, con sus heridas y aprendizajes, y seguir adelante con autenticidad y una sonrisa.

FUENTE: Infobae