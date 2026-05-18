Adiós a la "zona de la muerte": licitaron la esperada mega rotonda del Monumento al Gaucho

Se acaba de lanzar la licitación tan esperada para la transformación de un punto tan famoso como peligroso en el mapa vial de San Juan , con una mega rotonda, la obra con la que el Gobierno Provincial busca poner fin a años de inseguridad vial en la zona del Monumento al Gaucho , en Santa Lucía.

El drone de Tiempo Desde el cielo, así se ve la "zona de la muerte" que dentro de poco albergará una salvadora rotonda gigante

La Dirección Provincial de Vialidad convocó oficialmente a la Licitación Pública para la construcción de una intersección a nivel tipo rotonda en el tramo de calle Belgrano, específicamente en la zona del Monumento al Gaucho, que conecta con la Ruta Nacional 20 y la calle Gorriti. Para estos trabajos se dispuso un presupuesto oficial de tres mil seiscientos cincuenta y tres millones cincuenta y dos mil pesos ($3.653.052.000,00). La gestión orreguista realizará las tareas con fondos íntegramente provinciales.

Este proyecto es clave por la urgencia de intervenir en lo que se conoce popularmente como la "zona de la muerte", un sector que funciona como escenario de constantes y graves siniestros viales. Marcelo Orrego anunció hace meses una solución y empezó a tramitar el permiso para hacer obras ya que se trata de una vía de jurisdicción nacional. El gobernador destacó en ese entonces que la obra resulta fundamental para ordenar el flujo incesante de vehículos que vincula a la ciudad de San Juan con Caucete, una tarea que se convierte en una misión casi imposible para los conductores que intentan atravesar la arteria.

La infraestructura prevista consiste en una de las rotondas más grandes de la provincia, e incluye derivadores diseñados para mermar los riesgos de colisiones junto a una iluminación renovada que mejoró la visibilidad nocturna.

El camino para llegar a este llamado a licitación requirió de estas gestiones complejas. Ante la postura del Gobierno Nacional de no ejecutar obra pública, la administración provincial firmó en agosto de 2025 convenios estratégicos con Vialidad Nacional para obtener la autorización de intervenir con recursos locales. Posteriormente, el 24 de febrero de 2026, la Cámara de Diputados de San Juan ratificó la competencia legal definitiva para que la provincia ejecutó y financió los trabajos, lo que otorgó la autonomía necesaria para no depender de decisiones presupuestarias externas. Además, se cumplió con el paso de la audiencia pública el 12 de marzo de 2026 en el Salón Cultural de Santa Lucía, un trámite obligatorio para obtener la Declaración de Impacto Ambiental.

En cuanto a los antecedentes de obras, el sector del Monumento al Gaucho estuvo en el centro de planes gubernamentales a fines de 2022, cuando se proyectó una reforma integral vinculada a la construcción de una nueva Terminal Provincial de Ómnibus. Sin embargo, aquel plan quedó descartado tras el cambio de gestión, ya que la administración de Orrego decidió priorizar las mejoras en el predio de la terminal actual (que por el momento están en suspenso) y enfocó esta obra estrictamente como una solución de seguridad vial.

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Las empresas interesadas en construir esta mega rotonda presentarán sus ofertas hasta las 8 horas del 29 de mayo próximo en el Centro Cívico, realizándose la apertura de los sobres una hora más tarde en la Sala de Licitaciones del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Los trabajos prometen quedar concluidos para finales de este año o principios de 2027, dependiendo de la adjudicación. Mientras se ejecuten se prevé que sean una importante fuente de trabajo para los sanjuaninos.