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Datos

Radiografía del precio de la nafta en departamentos alejados y su diferencia con Capital

La juridicción que lidera el ranking es Albardón, mientras que en el segundo puesto se ubica Iglesia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Estación de servicio del Automóvil Club Argentino en Jáchal.&nbsp;

Estación de servicio del Automóvil Club Argentino en Jáchal. 

El precio de los combustibles tiene variaciones en los departamentos alejados de la provincia respecto a la Capital. Esto sucede por los costos logísticos que se deben invertir para poder abastecer a esas zonas e incluso también por la falta de competencia en algunos casos. Las jurisdicciones con el porcentaje de diferencia más alto la lideran en primer lugar Albardón y en segundo puesto Iglesia, de acuerdo a datos de la Secretaría de Energía de la Nación correspondientes a abril de 2026 en relación al precio de la nafta súper.

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La repartición nacional dio a conocer datos sobre los precios en distintos distritos de San Juan, lo que puso al descubierto las diferencias existentes entre los departamentos. El fenómeno de la disparidad de precios en los combustibles es una constante que afecta a los departamentos alejados debido a los costos de logística y flete.

Para entender el panorama completo y cómo afecta esta brecha a los distintos puntos de San Juan, el desglose de los precios y sus diferencias respecto de la Capital queda de la siguiente manera:

En primer lugar, el departamento de Albardón se ubica como el más caro de la provincia, con un precio de 2.260 pesos por litro de nafta súper, lo que significa un 7,52 por ciento más que en la Capital.

En segundo lugar se encuentra el departamento de Iglesia, donde el litro de nafta súper cuesta 2.236 pesos, registrando una diferencia del 6,37 por ciento por encima del valor capitalino.

El tercer puesto lo ocupa el departamento de Valle Fértil, con un valor de 2.217 pesos por litro, ubicándose un 5,47 por ciento más alto que en el Gran San Juan.

En la cuarta posición se sitúa el departamento de Caucete, donde el combustible llega a los 2.199 pesos por litro de nafta súper, representando un costo un 4,61 por ciento superior.

Apenas un escalón por debajo, en el quinto lugar, aparece el departamento de Jáchal, con un precio por litro de 2.195 pesos y una brecha del 4,42 por ciento respecto a la Capital.

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El sexto lugar le corresponde a la localidad de Media Agua, en el departamento Sarmiento, donde el litro se comercializa a 2.167 pesos, un 3,09 por ciento más caro.

Finalmente, en el séptimo puesto se encuentra la localidad de Las Casuarinas, en el departamento 25 de Mayo, que registra el menor desfasaje de la lista con un precio de 2.153 pesos por litro, lo que equivale a un 2,43 por ciento más que en la Capital sanjuanina.

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