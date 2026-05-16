Construir una casa en un barrio privado de San Juan puede costar hasta casi $700.000.000: los costos y la gran diferencia con un índice nacional

En San Juan , levantar una casa en un barrio privado volvió a ponerse en marcha, expresaron desde el sector inmobiliario . Con costos más estables, el movimiento empieza a reactivarse, aunque hay varios índices a tener en cuenta para calcular el valor final de la obra. Según un relevamiento, dicha edificación puede llegar a valer hasta casi 700 millones de pesos.

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Desde el Colegio Público de Corredores Inmobiliarios de la provincia señalaron a Tiempo de San Juan que “la construcción es similar en cualquier departamento del Gran San Juan, principalmente en Rivadavia y Santa Lucía, y hoy una vivienda de primera categoría en barrio privado ronda los 800 dólares el metro cuadrado promedio”. En esa misma línea, indicaron que la actividad comenzó a moverse nuevamente luego de un período de fuerte parate: “La construcción de casas sí se ha reactivado, con un costo que se ha estabilizado, después de dos años en los que se frenó por los aumentos”.

Del valor de referencia al costo real

Tomando como base una vivienda tipo de 315 metros cuadrados -una medida estándar en los informes del sector a nivel nacional- y el valor expuesto por el Colegio Público de Corredores Inmobiliarios, con un dólar blue cercano a los $1.460, el costo directo de construcción se ubica en torno a los $367,9 millones. Ese número contempla la construcción, pero hay otros pasos a respetar.

Cuando se incorporan los parámetros del Centro de Investigación para la Racionalización de la Construcción Tradicional (CIRCOT), el cálculo cambia de manera significativa. De acuerdo a ese índice, el costo directo representa apenas el 55,87% del valor final. Al sumar los gastos generales, los costos financieros, la utilidad empresarial y la carga impositiva, el monto escala hasta unos $658,5 millones.

Pero incluso ese no es el valor definitivo. A ese total deben añadirse los honorarios profesionales vinculados al proyecto, la dirección técnica y los trámites de obra, que rondan el 10% según una publicación del Colegio de Arquitectos de San Juan de enero pasado. De esa manera, el costo final se acerca a los $698,4 millones.

Traducido al valor por superficie, el metro cuadrado real termina ubicándose en torno a los $2,2 millones, es decir, unos 1.518 dólares. El dato deja en evidencia una diferencia clave: el precio inicial de referencia prácticamente se duplica cuando se consideran todos los componentes de una construcción.

La diferencia con los valores nacionales

A nivel nacional, los valores son aún más altos. Un informe reciente difundido por Ámbito indica que en countries y barrios privados del Área Metropolitana de Buenos Aires el costo de construcción ya supera los $5 millones por metro cuadrado, lo que lleva una vivienda de características similares a cifras que superan los $1.500 millones.

Ese relevamiento también advierte que el costo de construir se mantiene en máximos históricos medido en pesos, ya que el dólar no logra compensar el efecto acumulado de la inflación. Incluso, durante el primer trimestre de 2026, los valores en moneda estadounidense volvieron a subir, con un incremento del 14,6%, luego de una breve pausa en la segunda mitad del año pasado.

La dinámica genera preocupación entre desarrolladores e inversores, que comienzan a revisar sus estrategias. Algunos optan por avanzar con obras por etapas o ralentizar nuevos lanzamientos, mientras que otros priorizan finalizar proyectos ya iniciados para evitar quedar expuestos a futuras subas de costos.

En paralelo, el encarecimiento de la construcción empieza a impactar en el mercado de lotes dentro de countries y barrios cerrados. Según el informe, se observa un sobrestock de terrenos que no logran venderse, en parte porque el costo de edificar se volvió una barrera difícil de afrontar para muchos compradores.