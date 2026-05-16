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Un ciclista sanjuanino fue víctima de un robo en Buenos Aires

Se trata de Mateo Kalejman, que se consagró en la contrarreloj del Argentino de Ruta hace unos pocos días. Sin embargo, no todas son buenas pues fue víctima de delincuentes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El ciclista sanjuanino Mateo Kalejman, que se consagró en la contrarreloj del Argentino de Ruta hace unos pocos días, se convirtió en víctima de delincuentes que le robaron su notebook en Buenos Aires. A través de sus redes sociales, el deportista contó cómo fue el lamentable episodio.

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El reconocido ciclista, que es el campeón argentino en CRI categoría Elite, detalló que fue a partir de un incidente con un Uber cuando comenzó todo. Mostró videos y detalló el suceso. Sin embargo, no pudo identificar al autor del robo.

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