EN VIVO, River-Rosario Central: horario, formaciones y por dónde verlo

River y Rosario Central se miden este sábado, desde las 19.30 horas, por las semifinales del Torneo Apertura 2026. El partido, que se disputará en el Estadio Monumental, será dirigido por Nicolás Ramírez. A continuación, los datos necesarios para seguirlo en vivo por TV y online.
El aviso de Di Carlo antes de la semifinal entre River y Central: "Va a haber 15 millones de hinchas con la guardia alta"
El presidente millonario habló en medio de un clima enrarecido previo al duelo de semifinales ante el Canalla. "Esperemos que salga todo bien porque obviamente va a ser lo mejor para todos", sentenció.