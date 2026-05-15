viernes 15 de mayo 2026
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EN VIVO, River-Rosario Central: horario, formaciones y por dónde verlo

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River y Rosario Central juegan este sábado en el Monumental por las semifinales del Torneo Apertura. Todo el detalle.

Por Redacción Tiempo de San Juan

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River y Rosario Central se miden este sábado, desde las 19.30 horas, por las semifinales del Torneo Apertura 2026. El partido, que se disputará en el Estadio Monumental, será dirigido por Nicolás Ramírez. A continuación, los datos necesarios para seguirlo en vivo por TV y online.

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En qué canal de TV pasan River vs. Rosario Central, EN VIVO por el Torneo Apertura

El partido entre River y Rosario Central se podrá ver por televisión a través de ESPN Premium, pero para eso hay que tener contratado el Pack Fútbol. La señal se sintoniza mediante los siguientes canales, según tu operador:

Canales 123 y 603 de Cablevisión Digital, HD y Flow.

Canales 604 (SD) y 1604 (HD) de DirecTV.

Canales 113 (SD) y 1019 (HD) de Telecentro.

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Dónde ver online River vs. Rosario Central, EN VIVO por internet

River vs. Rosario Central, por las semifinales del Torneo Apertura, se podrá seguir desde una PC o cualquier dispositivo móvil a través del Pack Fútbol con Cablevisión Flow, Directv GO y Telecentro Play. A su vez, podrás seguirlo minuto a minuto a través de tycsports.com.

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Los datos de River vs. Rosario Central, por el Torneo Apertura

Hora: 19.30.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: Monumental.

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