La UNSJ destinó el 15% de sus gastos de funcionamiento de mayo solo al pago de la luz

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), al igual que todo el sistema universitario argentino, atraviesa un escenario financiero cada vez más complejo. En mayo, la casa de altos estudios destinó más de $115 millones únicamente al pago de la energía eléctrica de todas sus dependencias , una cifra que representa el 15% de sus gastos mensuales de funcionamiento.

La yapa El rey sin sueldo, el blooper de un funcionario nacional, esas raras imágenes de IA y el recorrido "for export" de un intendente

En total, la UNSJ abonó $115.910.038,05 en concepto de luz durante este mes, en medio de la disputa que las universidades nacionales mantienen con el Gobierno nacional por el financiamiento educativo y la actualización presupuestaria.

El dato toma relevancia porque el presupuesto aprobado por el Consejo Superior para 2026 tuvo un incremento del 9,49% respecto al año pasado, muy por debajo de la inflación interanual, que ronda el 33%.

Para este año, la universidad cuenta con un presupuesto de $122.699.684.061, mientras que en 2025 había sido de $112.068.049.340. Incluso sumando recursos propios, el monto total asciende a $127.385.468.815,96.

Desde el sistema universitario vienen advirtiendo sobre el deterioro financiero que atraviesan las casas de estudio nacionales. El reclamo se da en el marco de la discusión con el gobierno de Javier Milei por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que, según sostienen desde las universidades, no está siendo aplicada pese a resoluciones judiciales.

El pasado 12 de mayo se realizó la cuarta Marcha Federal Universitaria en todo el país. Tras la movilización, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, afirmó que “podés juntar 100 mil personas, un millón o cinco millones, pero al día siguiente la restricción presupuestaria sigue estando ahí”.