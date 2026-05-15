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Acto en Olivos

Mauricio Macri: "El PRO dice lo que cree y no traiciona lo que piensa"

El ex presidente indicó además: “Si el PRO calla, lo que logramos es que el populismo avance”.

Por Agencia NA
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El ex presidente Mauricio Macri aseguró este viernes que “el PRO dice lo que cree y no traiciona lo que piensa” durante un acto que encabezó con dirigentes bonaerenses en el Club Galicia de Olivos, en medio del distanciamiento con el Gobierno de Javier Milei.

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“Si el PRO calla, lo que logramos es que el populismo avance”, dijo durante la actividad que formó parte de su gira “Próximo Paso”, con la que busca reposicionar al partido rumbo a la contienda electoral de 2027 y añadió: “Hay que poner las cosas sobre la mesa y resolverlas. Eso es lo que nos ha marcado como algo distinto”.

Acompañado por la intendenta anfitriona, Soledad Martínez, Macri estivo a cargo del discurso de cierre y señaló que seguirá marcando sus diferencias con el Gobierno libertario en medio de las recientes tensiones.

“El PRO dice lo que cree y no traiciona lo que piensa. Es lo más cercano a lo que yo siempre dije de correcto versus políticamente correcto. Lo políticamente correcto es una estafa”, sostuvo el titular del partido amarillo.

E insistió: "Cuando decidimos acompañar a este gobierno, fue antes de que fueran gobierno. El PRO estuvo ahí para apoyar las leyes mas difíciles, y para sostener el cambio sin pedir nada a cambio. El PRO no vino solo a decir que es lo que no funciona".

"El PRO está para cuidar el cambio, para completarlo. Para que llegue para siempre. Está para construir, y el proximo paso parte de esa agenda: equilibrio fiscal, desregulación. Es lo que tienen nuestros países vecinos", agregó.

Además de volver a marcar distancia con la gestión libertaria, Macri enfocó sus cañones hacia el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof: "Lo que claramente no nos genera futuro es tener gobernadores como Kicillof. Me da mucha lástima por el peronismo, si ese es su candidato estrella. Que consigan un candidato mejor", disparó.

A su vez, dijo que "al país lo sostienen las instituciones que funcionan" y que "es muy importante lo que está haciendo el Gobierno de completar la Justicia con jueces probos". "Por ejemplo, Santiago Baucili, del riñón de este espacio, que está en el Banco Central. Sería bueno que el Congreso le apruebe el pliego, para que su mandato siga después de este Gobierno", subrayó.

Y cerró: "El compromiso está puesto en que el cambio sea irreversible. Todas las barbaridades que hizo el kirchnerismo en función de llevarnos hacia atrás y al caos como nunca antes. Basta de dudar. Argentina nunca más tiene que abandonar este rumbo. Que vuelva el amor y la convivencia. El PRO tiene que estar presente. No hay futuro en este país sin futuro en la provincia de Buenos Aires".

Previamente dio unas palabras la intendenta Martínez, quien lamentó que "en la Provincia sufrimos un gobernador que cree que para solucionar un problema hay que agrandar el Estado de manera infinita".

"En donde gestionamos los intendentes del PRO, la gente vive mejor. Que sea el PRO de la Provincia de Buenos Aires el que lidere el cambio, para que esta provincia pueda salir definitivamente del kirchnerismo", señaló.

FUENTE: Agencia NA

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