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Medida oficial

Chubut elimina Ingresos Brutos y exime hasta el 100% de Sellos para viviendas

El gobernador Ignacio Torres presentó un proyecto de ley que elimina el pago de Ingresos Brutos y reduce hasta el 100% el Impuesto de Sellos para construcciones y ampliaciones de viviendas en Chubut.

Por Agencia NA
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El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, presentó un proyecto de ley que exime del 100% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y reduce hasta el 100% el Impuesto de Sellos para la construcción y ampliación de viviendas familiares y edificios residenciales en la provincia.

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La iniciativa regirá desde el 1° de junio de 2026 hasta el 30 de junio de 2027 y apunta a reducir costos en el sector, reactivar la industria de la construcción y promover la generación de empleo, según informó el Gobierno provincial en un comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

La propuesta contempla la exención total de Ingresos Brutos para quienes inicien obras de viviendas familiares o desarrollos residenciales durante el período establecido. Además, prevé beneficios de hasta el 100% en el Impuesto de Sellos sobre contratos de obra, financiamiento y garantías vinculadas a los proyectos, de acuerdo con la cantidad de empleados y la magnitud de la inversión.

Podrán acceder al beneficio familias que construyan una vivienda desde cero, propietarios que amplíen inmuebles existentes y desarrolladores de edificios residenciales, siempre que al menos el 70% de la superficie se destine a vivienda.

También alcanzará a proyectos ya iniciados, siempre que concluyan antes del 31 de diciembre de 2028. La normativa excluye construcciones comerciales, industriales y de oficinas.

“El mejor plan de vivienda es el que le da libertad a la gente para construir su propia casa. En Chubut el Estado va a ser un socio, no un obstáculo para cumplir ese sueño”, afirmó Torres durante el anuncio.

La reglamentación de la medida quedará a cargo de la Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut (ARPC).

FUENTE: Agencia NA

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