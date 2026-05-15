viernes 15 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Alivio

Confirman la absolución para un estilista sanjuanino que afrontó despreciables sospechas

David Arturo Mariño había sido acusado de violar a un menor de 12 años que se encontraba en proceso de adopción y, al cabo del juicio en su contra, resultó absuelto en diciembre último. Ahora, el Tribunal de Impugnación avaló la sentencia y lo libró de la pesadilla.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La absolución del estilista sanjuanino David Arturo Mariño, acusado de haber abusado sexualmente de un menor de 12 años, fue confirmada por el Tribunal de Impugnación, que rechazó la apelación presentada por la fiscalía. Así, la autoridad presidida por Martín Heredia Zaldo, e integrada por Silvina Rosso de Balanza y Benedicto Correa, respaldó el fallo que lo había liberado de culpa en diciembre de 2025.

Lee además
estilista acusado de violar a un menor que iba a adoptar fue absuelto y quedo en libertad
Sin pruebas claves

Estilista acusado de violar a un menor que iba a adoptar fue absuelto y quedó en libertad
Imagen ilustrativa
Ataque a comercio

Fue a abrir su barbería en Rawson y descubrió que le robaron de todo

Los jueces entendieron que no existían motivos suficientes para revocar la sentencia absolutoria dictada en primera instancia a favor de Mariño, de 73 años. El tribunal sostuvo que el Ministerio Público, más que demostrar arbitrariedad en el fallo original, expresó una “disconformidad” con la valoración de la prueba realizada por los jueces del debate oral.

En ese sentido, en el dictamen se remarcó que la función de Impugnación no consiste en realizar un nuevo juicio ni reemplazar el análisis probatorio de los magistrados que tuvieron contacto directo con testigos y pericias, sino verificar si la sentencia tenía fundamentos razonables y respetaba las reglas de la sana crítica.

Respecto a las dudas señaladas en el fallo absolutorio, el tribunal manifestó que seguían siendo válidas y suficientes para sostener el beneficio de la duda a favor del acusado. Entre los puntos que consideraron relevantes, se mencionaron las contradicciones y diferencias detectadas en el relato del menor y las discusiones sobre la consistencia y corroboración de las pruebas complementarias.

Además, la sentencia remarcó que durante la audiencia recursiva la fiscal Andrea Insegna introdujo planteos nuevos que no habían sido incluidos formalmente en la apelación original, por lo que consideró que no podían ser tratados sin afectar el derecho de defensa y la igualdad entre las partes.

Por su parte, la funcionaria de UFI ANIVI había solicitado que se revocara la absolución y que Mariño fuera condenado por abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y corrupción de menores. Para ello, sostuvo que el tribunal de juicio había valorado la prueba “de manera fragmentada”, exigido al niño un nivel de precisión impropio para su edad y desestimado informes psicológicos y testimonios que respaldaban la acusación. No obstante, no obtuvo la respuesta que esperaba.

El caso generó fuerte repercusión cuando salió a la luz y la absolución resultó toda una novedad, tras un juicio en el que estuvo acusado de violar a un menor identificado como M.E.D.O., quien se encontraba institucionalizado y atravesaba un proceso de adopción. En aquel momento, el tribunal integrado por Diego Manuel Sanz, Guillermo Adárvez y Eugenio Barbera dispuso el cese de la prisión preventiva domiciliaria y ordenó la inmediata libertad de Mariño.

Seguí leyendo

Puntero político del PJ, su hija y un hermano admitieron haber estafado con planes sociales

Giro en un juicio abreviado: aceptaba 5 años de prisión por robo y abuso, pero terminó con una condena en suspenso

Conmoción en Las Casuarinas por un bebé que murió ahogado

Quién era Carlos Páez, el futbolista que murió tras chocar contra un árbol en Jáchal

Choque y fuga en pleno centro terminó con un motociclista herido

El cirujano investigado por pedir dinero para una operación fue declarado culpable por un solo delito y recibió un mes de pena

Intentó escapar en bicicleta tras robar un celular, pero un motociclista lo alcanzó y lo entregó a la Policía

Condenan al tercer implicado en el escaneo ilegal de iris en San Juan: es de Buenos Aires y recibió una pena efectiva

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El cirujano en la mira Leonardo Santiago Furlotti Barassi
Tribunales

El cirujano investigado por pedir dinero para una operación fue declarado culpable por un solo delito y recibió un mes de pena

Por Pablo Mendoza

Las Más Leídas

El cirujano en la mira Leonardo Santiago Furlotti Barassi
Tribunales

El cirujano investigado por pedir dinero para una operación fue declarado culpable por un solo delito y recibió un mes de pena

Ángel Acosta Sarmiento, el ahora condenado.
La gran estafa

Embaucó a su patrón y a sus clientes en $401 millones, lo condenaron y se fue a su casa

Encontraron a una mujer fallecida en el Barrio Manantiales
Tristeza

Encontraron a una mujer fallecida en el Barrio Manantiales

Quién era el ciclista fallecido en plena calle en Rivadavia
Deceso

Quién era el ciclista fallecido en plena calle en Rivadavia

Denuncian al hijo de un empresario sanjuanino por estafar con falsas inversiones: se habría quedado con miles de dólares
San Juan

Denuncian al hijo de un empresario sanjuanino por estafar con falsas inversiones: se habría quedado con miles de dólares

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Ataque a comercio

Fue a abrir su barbería en Rawson y descubrió que le robaron de todo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Diputados de San Juan y Mendoza se unieron para impulsar una ley clave para el mosto
Iniciativa

Diputados de San Juan y Mendoza se unieron para impulsar una ley clave para el mosto

De qué se trata ¡Ayuda!, la película estrenada en Disney+. video
Tiempo para Ver

"¡Ayuda!", la salvaje película con Rachel McAdams que es una oda al desparpajo

Confirman la absolución para un estilista sanjuanino que afrontó despreciables sospechas
Alivio

Confirman la absolución para un estilista sanjuanino que afrontó despreciables sospechas

De jugar juntos a rivales: la historia de los hermanos que saldrán a la cancha con camisetas distintas por un lugar en el Regional
Desamparados-Colón

De jugar juntos a rivales: la historia de los hermanos que saldrán a la cancha con camisetas distintas por un lugar en el Regional